Binance vs. USA. Zakladatel burzy končí a přiznává praní peněz | e15.cz

Několikaleté vyšetřování americké větve největší světové kryptoburzy končí. Zakladatel a šéf Binance Changpeng Zhao odstoupí z funkce a přiznává vinu za to, že jeho společnost porušovala americké předpisy proti praní špinavých peněz. Binance navíc souhlasí, že zaplatí pokutu 4,3 miliardy amerických dolarů, aby mohla v USA dále fungovat.

Generální ředitel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, končí ve funkci a přiznává vinu za porušení amerických zákonů proti praní špinavých peněz. On sám by měl zaplatit 50 milionů dolarů (1,1 miliardy korun) jako pokutu za osobní pochybení.

Kryptoburza měla také napomáhat obcházení amerických sankcí tím, že dovolila používání svých služeb uživatelům z Íránu, Sýrie nebo Donbasu.

Aby mohla pro americké občany fungovat i nadále, musí operovat ve zpřísněném režimu a jmenovat nezávislého kontrolora, který bude dohlížet na soulad mezi činností Binance a zákony Spojených států.

„Hlavním důvodem selhání bývá ve světě krypta chamtivost. Vždycky. Kdyby Binance neregistrovala americké klienty, Spojené státy by na ni neměly šanci dosáhnout,“ reagoval na sociální síti X právní expert se zaměřením na blockchain a kryptoměny Oldřich Peslar.

Firma, kterou Zhao narozený v Číně zakládal, také souhlasí, že zaplatí Spojeným státům pokutu 4,3 miliardy dolarů (asi 96,5 miliardy korun). Binance, fungující od roku 2017, je mimo jiné vydavatelem své vlastní krypotměny s názvem BNB. Ta krátce po zveřejnění zprávy ztrácela kolem sedmi procent.

Dobrá zpráva pro kryptoměny?

Část kryptoměnových expertů posun v případu Binance vítá. A to nejen kvůli vyjasnění vleklé kauzy, která se dlouho nad kryptotrhem vznášela jako hrozba problémů pro jednu z nejdůležitějších firem v oboru.

Podle spoluzakladatele kryptoanalytické firmy Reflexivity Research Willa Clementea nynější vývoj naznačuje, že brzy v USA dojde ke schválení prvního burzovně-obchodovaného fondu (ETF), který pro své klienty nakupuje bitcoiny. Z hlediska Binance pak představuje výsledek v podobě odstoupení jejího zakladatele a uhrazení pokuty nejspíš ten nejlepší dosažitelný výsledek, míní Clemente.

Neznamená to však, že pro Binance končí popotahování ze strany amerických úřadů. Nadále čelí žalobě tamní Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) za to, že měla Američanům nabízet kryptoměnové investice, aniž by se kvůli tomu zaregistrovala u regulátora.