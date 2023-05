Ledger: Vláda se může dostat k vašemu kryptu. Těží z toho Trezor | e15.cz

Jednička na trhu s hardwarovými peněženkami pro kryptoměny hasí PR katastrofu. Šéf francouzské společnosti Ledger Pascal Gauthier v podcastu What Bitcoin Did řekl, že za určitých okolností může mít přístup k virtuálním mincím jednotlivých uživatelů stát. Slova, která nahrávají českému výrobci konkurenční kryptopeněženky Trezor, vyvolala v bitcoinové komunitě prudkou vlnu nevole. Někteří uživatelé demonstrativně ničí své ledgery. Po masivní kritice se firma rozhodla pozastavit zavedení nové funkce, která by mohla dát třetím stranám přístup ke kryptoměnám uživatelů.