Bitcoin i Ethereum ucpaly žabí mince PEPE | e15.cz

Na kryptotrhu vládne podivná nálada, i když to na valuaci všech kryptoměn není zatím moc vidět. Market cap za týden klesl jen o necelá 4,3 procenta na 1,183 bilionu dolarů.

Bitcoin ztratil 2,1 procenta, když se prodává za zhruba 27 500 dolarů za kus.

Ether se držel o něco lépe, když připsal 0,3 procenta a stojí 1840 dolarů.

Vítěz je i přes dramatický propad v posledních dnech jasný. Je to opět super meme-coin s ošklivou žábou ve znaku PEPE.

V úterý ráno u něj svítí sedmidenní růst o 53 procent. Kapitalizaci má 760 milionů dolarů, i když projekt posledních pár dní trápí silné výprodeje. Pohyby jsou u PEPE vždy dramatické, ještě v pondělí to byla téměř miliarda, minulý pátek pak valuace tohoto zbytečného coinu vyskočila dokonce na 1,8 miliardy dolarů.

Loserů je pak z Top100 celá řada, přes 20 procent ztratil blockchain Radix, projekt Injective i Terra Luna Classic. U té jsem tedy netušil, že se stále s kapitalizací půl miliardy drží v Top100, ale lidé jsou asi nepoučitelní.

Zprávy:

Trhům vládnou meme-coiny

Baví mě to sledovat, pár lidí vydělá spousty peněz, ale pro mnohem víc v uvozovkách traderů to strašně špatně dopadne. Ano, mluvím o meme-coins. Mincích, které nemají žádnou vlastní hodnotu a jen se s nimi spekuluje.

Na trhu řádí mánie, kterou jsme dlouho neviděli. Minulý týden se zobchodovaly různé psí či žabí mince za naprosto bizarních 2,3 miliardy dolarů. To je skoro 50 miliard korun. Je to nejvíc od května 2021.

Jen krátký exkurz. Pokaždé když došlo k takové mánii, následoval velký propad trhu.

Před pár týdny jsem tu říkal, že pár šťastlivců mohlo „udělat“ na novince PEPE až 3,9 milionu procent zisku. To byla jeho valuace jen něco přes 100 milionů dolarů. No a v pátek trefila 1,8 miliardy dolarů. Teď sice zase dramaticky spadla, stále je ale jen kolem 50. místa nejdražších kryptoměn vůbec.

Pomohl tomu asi i listing na několika burzách včetně jedničky na trhu Binance. Ta je umístila spolu s dalším meme-coinem Floki Inu, který z nějakého důvodu jede na nekončící vlně psích mincí, do takzvané inovační zóny.

Její rozdíl spočívá v tom, že při vstupu do ní musíte odpovědět na dvě otázky – tedy o kolik peněz byste mohli přijít obchodováním v této zóně plus čí chyba by to byla, kdybyste přišli úplně o všechno. Už ty dotazy jsou trochu návodné, jak bezpečné obchodování v inovační zóně bude.

Podobné mánie jsme zažili už mnohokrát, ať už šlo o Dogecoin, SpaceMoon, ShibaInu či cokoliv dalšího. Zajímavé je spíš to, co to dělá se sítí. Protože velká aktivita obchodů vyhnala nahoru i poplatky za transakce. Ty se dnes začínají blížit číslům z loňského května, kdy kulminovaly poslední dozvuky bullmarketové mánie pár dní před pádem Terra Luny.

Pokud fandíte Ethereu, tak by vám to vlastně mělo dělat radost. Ano, transakce na základní vrstvě sice vyjdou na desítky dolarů, ale na rozdíl od minulého, a hlavně předminulého roku už perfektně fungují druhé vrstvy jako Arbitrum nebo Optimism.

Navíc ale kvůli vysokým poplatkům rekordně rychle ubývá etherů. Díky přechodu na Proof of Stake a předloňskému upgradu EIP1559, které většinu poplatků pálí, je tak Ethereum od 19. ledna kontinuálně deflační. Nyní ubývá rychlostí 2,65 procenta za rok.

Jen abyste si to dali do kontextu. Kdyby se ethery dál těžily jako dřív, tak by na trh od zářijového přechodu na metodu ověřování transakcí proof of stake přibylo přes 2,5 milionu etherů o hodnotě nějakých 4,7 miliardy dolarů. A kdyby se v létě 2021 nezačaly poplatky pálit, bylo by to přes devět milionů etherů. Namísto toho jich ale téměř 190 tisíc ubylo.

Útok na bitcoin? Ne, zase meme-coiny

Aby v tom nebylo Ethereum samo, rekordní počet transakcí a s tím i rostoucí výši poplatků si „užívá“ i síť bitcoinu. Může za to částečně protokol Ordinals a eneftéčka. Ještě větší nával transakcí nicméně způsobuje meme-coins šílenství.

Ano, slyšíte správně, už i na bitcoinu existují psí, žabí a další mince. Podobně jako u eneftéček to umožňují tzv. inscriptions. A díky nim už vzniklo na 15 tisíc většinou naprosto zbytečných a velmi těžko obchodovatelných shit-coinů. S odkazem na tokeny Etherea se nový standard jmenuje BRC-20, což znamená Bitcoin Request for comment number 20, ale s analogickým ERC-20 nemají jinak prakticky nic společného.

Vysoké poplatky přinesly i něco pozitivního. Největší burza Binance musela v noci z neděle na pondělí dokonce dvakrát pozastavit výběr bitcoinů, protože příliš transakcí čekalo na vyřízení. A burza proto oznámila, že začíná pracovat na možnostech výběru BTC přes lightning network. Za mě super.

Co se na síti děje, výborně popisuje Michal Novák ve svém vlákně.

Coinbase zakládá burzu mimo USA

Když vám doma šlapou po krku, jdete ven. Americká jednička mezi burzami Coinbase se doma sice brání, co to dá, ale asi ji to už taky moc nebaví. Minulý týden tak oznámila, že rozjíždí Coinbase International Exchange, kde budou moci velcí klienti obchodovat trvalá futures, tzv. perpetuals.

Rozdíl oproti běžným futures je ten, že ta mají datum expirace a vyrovnání. Perpetuals to nemají a vy tak můžete například držet svou shortovací pozici donekonečna. Nebo dokud vás to nezlikviduje.

Obchody na burze budou vyrovnávány ve stablecoiny USDC a přístupná bude pro institucionální klienty mimo jurisdikci USA.

Americká burza porušovala sankce

Kryptoburza Poloinex se dohodla s americkým ministerstvem financí na zaplacení pokuty ve výši 7,6 milionu dolarů. Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) burzu vinil z toho, že v letech 2014 až 2019 dovolila 232 uživatelům z ukrajinského Krymu, Kuby, Íránu, Súdánu a Sýrie provést transakce ve výši 15,3 milionu dolarů.

OFAC sice uznává, že po roce 2017, kdy Poloinex koupila společnost Circle, byly zavedené silnější kontroly identity uživatelů, nicméně několik menších účtů z Ruskem okupovaného Krymu prý mohlo obchodovat až do zmiňovaného roku 2019.

Přijme Argentina bitcoin jako platidlo?

Argentinská centrální banka je skvělá instituce. V polovině dubna oznámila, že meziroční inflace vzrostla na nádherných 104,3 procenta.

Situace je tak špatná, že provincie San Luis minulý měsíc rozjela vlastní stablecoin vázaný na americký dolar. A čím dál víc Argentinců opravdu hledá v kryptoměnách bezpečný přístav.

V tento moment centrální banka zasáhla a zakázala platebním aplikacím, aby zákazníkům umožňovaly platby v bitcoinu a dalších. Uvidíme, jak to v zemi, která už devětkrát v historii nebyla schopná splácet svoje dluhy, dopadne.

Každopádně bude zajímavé sledovat nadcházející prezidentské volby. Peronistické vládě totiž roste nový vážný protikandidát. Některé průzkumy na nového prezidenta totiž vede Javier Milei, libertariánský kongresman, který ve velkém obhajuje bitcoin. Pokud by po diktátorském El Salvadoru a „radši bez komentáře“ Středoafrické republice začala přijímat bitcoin i téměř 50milionová Argentina, to by bylo něco.

Bhútán šlape do těžby bitcoinu

Jednu nově objevenou krypto-friendly zemi máme i na úpatí himálajských hor v jižní Asii. Je to malé království Bhútán, byť bitcoinem se tam platit nedá.

Bhútán má obrovské množství energie z vodních elektráren a minulý týden se ukázalo, že už několik let v tichosti těží bitcoin. Jak píše Forbes, datum ani velikost celé operace nechtěla země komentovat.

Nicméně do těžby šlápne ještě víc. Podle informací zveřejněných na burze Nasdaq vyjednává se společností Bitdeer, která by si měla rezervovat 100 megawattů elektřiny pro nové těžební datacentrum.

Tak jen tak dál.

Do Kwon je stále v Černé Hoře

Příští týden to bude rok od fenomenálního kolapsu ponzi projektu Terra Luna. Jeho zakladatele Do Kwona koncem března chytili s falešnými pasy v Černé Hoře, kde ve vazbě stále čeká na vydání. Pořád totiž není jasné, kam poputuje.

Podle informací deníku Wall Street Journal nyní probíhá boj mezi prokuraturami Jižní Koreje, ze které Do Kwon pochází, a Spojených států. Obě země by chtěly, aby byl vydán jejich úřadům a tam souzen. Jen připomenu, že pád Luny vymazal z trhu během pár dní téměř 60 miliard dolarů a rozjel řetězový krach mnoha firem.