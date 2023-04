Růst o 200 procent? To u krypta není bull market, říká investor | e15.cz

Bitcoin sice od začátku března vyrostl o desítky procent, to ale neznamená, že doba takzvaného medvědího trhu, kdy všude vládne špatná nálada, skončila. I když mohli někteří investoři po problémech amerických bank nakoupit bitcoin jako jistou formu pojistky, celková makroekonomická situace se stále nezlepšila. V podcastu KryptoSpace to aspoň říká Petr Sanetrník ze společnosti Crypviz Asset Management.

Pojďme začít trochu obecně. Jsme ještě v bear-marketu, nebo ty růsty, které jsme viděli v posledních týdnech, naznačují otočení trendu?

Záleží na perspektivě. Když se člověk na trh podívá od začátku roku, tak jsme celkově vzrostli o nějakých až 60 procent, což může značit začátek bull-marketu (rozhovor byl nahráván v době, kdy stál bitcoin ještě přes 30 tisíc dolarů – pozn. red.). Ale když se člověk podívá na situaci ve světě, tak tady není vůbec prostor k tomu, aby trhy mohly dál růst.

Jsme v krizi a myslím si, že dokud se nevyřeší nebo nestabilizuje situace ve světě, tak šance nějakého dlouhodobějšího růst je minimální. Ještě taková poznámka. Ani to, že krypto vyroste o 200 procent, podle mě není bull-market, na který čekáme. To uvidíme růst třeba na dvacetinásobek.

U větších mincí jako bitcoin to může být třeba pěti- až šestinásobek. Když už to ale vyskočí tak moc, tak je vlastně pro investory trochu pozdě. Jaké jsou tipy pro čtenáře, na co se dívat předtím, než ten růst přijde? Jak si zajistit, aby mi ten „býk“ neutekl?

Podle mě je nejhorší chytat něco, co už začalo růst. Protože já nikdy nedokážu identifikovat, jestli je to začátek růstu, nebo jsme už někde uprostřed, anebo to kulminuje. A teď jsme podle mého stále ještě ve fázi, kdy sedíme u stolu a rozdávají se karty. To znamená, že já si dneska mohu připravit velice zajímavé portfolio a až začne ta mánie, která může trvat třeba pár týdnů, ale i pár měsíců, tak budu mít svoje nakoupeno.

A co pak?

No až zase uvidíme ty dvacetinásobné zisky a bitcoin třeba na pětinásobku, tak bych měl správně začít odprodávat. A „uklízet“ ty svoje zisky ideálně do stablecoinů (ty jsou vázané 1 : 1 k americkému dolaru – pozn. red.). A při poklesech pak mohu opět dokupovat. Mluvím tedy hlavně o menších kryptoměnách, které jsou neuvěřitelné cyklické a krátkodobé. A je velmi malá pravděpodobnost, že trefím token, který se bude na své hodnotě držet několik let.

Na začátku poslední mánie v roce 2020 se do krypta začali pouštět i první velcí institucionální hráči. Může být toto ukazatelem správného okamžiku pro investování?

Za mě je to takový selský rozum. Pokud jste si už jako investor pár „bull-markety“ prošli, tak už to vlastně nějak tak cítíte, když se to začíná dít znovu. Já to vnímám jako takové dvě nádoby. Samozřejmě ta první jsou nějaká data. Vedle toho ale vidíte, že vstupují velcí hráči, oznamují se spolupráce a prostě vidíte, že se vše začíná hýbat. No a druhá nádoba je řekněme sociální. Prostě najednou jdete do baru a slyšíte lidi, jak se baví o kryptoměnách. A kamarádi vám začnou psát „hele, měl bych teda nakoupit ten bitcoin“? To je ten čas, kdy si říkám „aha, tak jo, už je to asi zase tady“.

A dnes tytéž lidi, co vám posledně psali, bitcoin už zase nezajímá…

Nezajímá. Každopádně je zajímavé sledovat, jak bitcoin postupem času, jak nabýval na hodnotě, přestal být něčím punkovým, neznámým. Dnes, když se hýbe jeho cena, tak o něm čtete na Novinkách nebo v Bloombergu, prostě v hlavních finančních zprávách. Dřív to bylo nereálné. Samozřejmě na to má spousta lidí stále velmi vyhraněný názor, ale už probíhá diskuze i mezi těmi tradičními investory, u kterých jsme si to dříve nemohli představit.

U politiků je stále řekněme deficit. Zajímalo by mne, jestli má třeba aktuální ministr financí představu, kolik stojí bitcoin.

To nevím. Minimálně, kdybych byl jimi, tak je to trh, který se bude do budoucna velmi zvětšovat a podle mě minimálně Česká republika bude muset zaujmout nějaké stanovisko, jak bude vůbec chápat kryptoměny. Například z pohledu daní, protože to bude prostě velký trh. A když to nějaký stát pokazí, tak se ty peníze akorát přesunou do zahraničí.

