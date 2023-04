Balamotis z Coinmate: Pozornost investorů jde z blockchainu do AI | e15.cz

Česká kryptoburza Coinmate funguje už téměř deset let, o bankovní účet v Equa bank ale nedávno přišla i ona. Částečně i díky vyhlídkám na zavedení komplexní evropské regulace MiCA však existuje naděje na řešení. "Dokonce bychom mohli řekněme do roka přijít s produktem, který bude ve spolupráci s bankou," říká v rozsáhlém rozhovoru venture partner fondu Miton C Nikos Balamotis, který z pozice představenstva pomáhá ve strategii týmům krypto burzy Coinmate a platební brány Confirmo. Vadí mu vyhrocené emoce doprovázející svět virtuálních měn. S bankami se Balamotis snaží vést dialog, nezastává kryptoanarchistické krédo že by bylo nejlepší je s pomocí bitcoinu zrušit. Stejně tak by podle něj byla nesmyslná žaloba na finanční domy kvůli rušení účtům kryptobyznysu.

Kdy naposled jste přikupoval kryptoměnu?

Nebude to ani měsíc. Přikoupil jsem hlavně bitcoin a ether. Také solanu, když zrovna byla asi o 20 procent dole.

Přikupujete pravidelně, nebo jste využil nějaký náhlý propad?

Pravidelně. Nesnažím se moc takříkajíc časovat trh. Na druhou vždycky, když mám pocit, že je to momentálně nízko, tak přikupuji. Ne pokaždé se mi to samozřejmě z pohledu dalších výnosů povedlo. Spíš se mi to většinou nepovedlo a cena padala dál, ale v posledních měsících mám úspěšnost vyšší.

Nezklamal vás bitcoin tím, jak se loni vyvíjela jeho cena během nástupu pádivé inflace?

Osobně to beru jako lekci. Kdybych zažil podobné cykly dřív, možná bych byl chytřejší. I když zas nevím, ne každý z těch lidí, co podobný růst dříve zažili, se nakonec jako chytřejší projevili. Historie se nemusí opakovat a chamtivost je silná. Nicméně postupný pád bitcoinu, který následoval po jeho předchozím obrovském růstu, jen dal maso a kosti hlavní tézi fondu Miton C, že naše vize a pozice v kryptu musí být dlouhodobá. Od začátku mi tu myšlenku Ondra Raška (zakládající partner skupiny Miton, pozn. red.) takto prezentoval. Ty naše první debaty se týkaly toho, co bude za deset, patnáct let, jak se budou věci vyvíjet a posouvat, jak krypto jednou změní spoustu věcí kolem nás. Vrátit se do této reality bylo nakonec ozdravné a správné.

Myslíte do reality toho, v jak rané fázi se ve skutečnosti kryptotrh nachází?

Přesně tak. Během jednoho roku tam přišlo spousta institucionálních peněz a mnoho volného kapitálu, který nebylo kam jinam dát. Kdyby v té době (bitcoin dosáhl historicky nejvyšší ceny během roku 2021, v době mimořádně nízkých sazeb, pozn. red.) už byla AI tak rozvinutá jako dnes, tak by boom kryptoměn možná nebyl tak velký. Je možné, že pozornost a hype by se naředily právě i do AI.

Když se tedy část velkých investorů rozhodla přesunout pozornost z virtuálních měn a do blockchainu do umělé inteligence, nemůže to zpomalit rozvoj krypta?

Může, ale neznamená to, že to je špatně. Investoři aspoň budou obezřetnější, až jim bude někdo příště ukazovat jen sexy prezentace a budou se víc pídit po fundamentu. Když se podíváme na poslední dva roky, spoustu peněz šla kolikrát i do nesmyslných projektů.

Nadšení fondu Miton C neochablo?

Neochablo, není důvod. Navíc, Miton už v AI byl úspěšný dříve než v kryptu. Jak jsem uvedl předtím, dočasné ochlazení je jen potvrzení toho, co říkáme od začátku: že v kryptu je pořád ještě brzy. V našem případě dost stresu odpadá i tím, že fond disponuje jen vlastními prostředky a nemusí je tedy do nějaké lhůty proinvestovat.

Takzvaná umělá inteligence je teď velké téma. Jak s jazykovými modely experimentujete v Coinmate?

Hlavně v marketingu, tam už dnes je dost aplikací. Bavíme se ale i o budoucím využití. Třeba o kvalitním chatbotu/voicebotu, který by odpovídal na spoustu banálních otázek, aniž by klienty štval. Zákaznická podpora je nejvyšší priorita v Coinmate. Snažíme se do 24 hodin odpovídat každému. Jakmile se ale ten trh zdesetinásobí, tak něco takového bude strašně náročné. U 90 procent procent otázek by stačila odpověď od AI, protože to jsou standardní dotazy typu “co mám udělat když…”. To vám pak zatíží třeba pět lidí v týmu úplně zbytečně.

Jak dlouho se vlastně angažujete v kryptu vy osobně?

Čtyři roky od doby, kdy jsem si toho všiml a začal něco kupovat. A něco přes dva roky s Miton C.

Co vás za ty roky nejvíc překvapilo na tomhle oboru?

Už od začátku mě překvapila koncentrace velmi chytrých lidí. Já obecně pracuji s lidmi, je to mé ústřední téma a vášeň - rozvoj kompetencí lidí a týmů, komunikace, vztahy... Proto mě zaujalo, kolik chytrých lidí se v oboru pohybuje. Co mě ale možná překvapilo více, je míra společenské polarizace i mezi odborníky. Obrovské extrémy, co téma krypta dokáže způsobit za emoce. Myslím, že by oba tábory mohly mít větší chuť pochopit protistranu. Vedlo by to i ke konstruktivnější debatě a spolupráci napříč obory. Protože ano, můžete si jít svou cestou revoluce. Typicky ve znění „My jsme bitcoineři a zrušíme banky.“ Za mě je ale takový kryptoanarchismus slepá cesta.

A druhý extrém?

Ten se nese v duchu „Ono to zmizí, celé je to jenom pro praní špinavých peněz.“ Kdyby oba póly se snažily porozumět lépe perspektivu druhé strany, vznikalo by více příležitostí a lepší produkty pro zákazníky. Ale je jednoduché to říct a těžší to udělat. Porozumět kryptu je náročné, nestačí jen motivace, ale chce to i čas. A pokud nejste ajťák, máte rozhodně nevýhodu. Ale v ideálním světě kde všichni pochopili podstatu a potenciál krypta, by se debata točila kolem technologických možností a příležitostí pro zlepšení (nejen finančních) produktů a služeb pro nás všechny.

Navážu vaší citací z LinkedInu. V souvislosti s rušením účtů kryptobyznysu ze strany bank jste napsal: „Musíme nejdřív bankám porozumět, abychom jim mohli pomoct se v kryptu vyznat. A k tomu je regulace jenom prvním krokem.“ Jak se vám to porozumění daří?

No, je to cesta. Rok a půl s bankami aktivně jednám a z mojí zkušenosti jsou tam také velmi chytří lidé, hlavně na úrovni risku, compliance oddělení či IT týmů. Často jde o mladší lidi, kteří technologiím rozumí, často krypto vlastní a řeknou vám úplně na rovinu, na jaké problémy v bance narážejí.