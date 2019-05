Bitcoin a kryptoměna Facebooku se liší | E15.cz

Hileman argumentuje, že zatímco kryptoměny typu bitcoin používá kolem 30 milionů lidí, v případě Facebooku dosahuje jeho uživatelská základna 2,4 miliardy osob. Firma tak má potenciál zásadním způsobem zpopularizovat transakce digitálními mincemi.

Komentátor agentury Bloomberg Lionel Laurent ale právě velikost Facebooku a jeho byznysu vnímá jako riziko. „Jde o krok, který by umožnil už tak neuvěřitelně mocné centralizované síti sbírat data nejen o chování a preferencích uživatelů, ale rovnou i o tom, jakým způsobem utrácejí peníze,“ píše Laurent s tím, že nezamýšlené důsledky vzniku kryptoměny pod patronací Facebooku mohou být obrovské.

Publicista a analytik současně svým textem naznačuje, že nejznámější kryptoměna bitcoin by se příchodem facebookového „GlobalCoinu“ nemusela cítit bytostně ohrožená. Oba projekty se prý konceptuálně liší. „Z pohledu pravých zastánců kryptoměnového světa představuje iniciativa Facebooku noční můru,“ píše Laurent.

Účelem bitcoinu je podle něj nabídnout alternativu zavedeného finančního systému, tzv. GlobalCoin s ním ale prý hledá symbiózu. S bitcoinem navíc úzce souvisí hodnota decentralizace, nestojí za ním jedna jediná všemocná entita. Investoři se musí zase připravit na to, že hodnota jednoho „GlobalCoinu“ nejspíš nepřekročí jeden dolar – virtuální mince mají být pevně svázané s hodnotou americké měny.

„Krása bitcoinu a jiných kryptoměn je v tom, že znemožňují cenzuru. Nikdo vám nemůže zmrazit účet nebo zablokovat transakci,“ uvádí Steven Buchko z oborového portálu CCN.

Bitcoin vznikl v roce 2009 jako alternativa oficiálních měn a během let se prosadil jako přední kybernetická měna. Jeho cena ale prochází značnými výkyvy.



V roce 2017 zažila cena bitcoinu prudký růst a měna se dostala do centra pozornosti médií. Koncem téhož roku cena překonala 19 tisíc dolarů, ale už o rok později sestoupila do blízkosti 3000 dolarů. Aktuálně se obchoduje kolem osmi tisíc dolarů. Kritici bitcoinu ovšem argumentují, že je to právě velká volatilita, která brání této virtuální měně stát se masivně využívaným prostředkem směny.