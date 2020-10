10 tipů na volno v karanténě: tíživý román Praskliny či klip, kde světu vládne jogurt | E15.cz

Knihy

Dominik Stroukal - Dark Web: Sex, drogy a bitcoiny

Poměrně útlá kniha - poskládaná z příběhů o tom, co se všechno děje v deep webu, pod povrchem vyhledávačů a běžně používaných internetových prohlížečů - se dá přejet za víkend. Začíná slibně (možná s náznakem klišé) v Thajsku, ve vile s bazénem a zaparkovaným Lamborghini před domem.

Erving Goffman - Všichni hrajeme divadlo

Proč právě tuto knihu? Protože je v ní všechno. Tak jsme se chovali, chováme a chovat budeme. I když chováme... Spíše hrajeme.

Klára Vlasáková - Praskliny

Románový debut Kláry Vlasákové je tak nasáklý existenciální tíží a antidepresivy, že by vedle něho místy mohla pandemie koronaviru vypadat jako ještě poměrně neutrální záležitost.

Filmy, seriály & videa

Le Mans '66

Ani dnešní zrychlená doba nefrčí tak rychle jako kola Ford GT40. Vůbec vás nemusejí závoďáky zajímat, abyste si tenhle stále nový a jedinečný kousek užili a vrátili se o pár desítek let nazpět.

Vlast

Téma zjizvenosti baskické společnosti kvůli působení ETA se může z Česka jevit jako příliš vzdálené. Opak je pravdou. Obecné téma „vypořádání s minulostí“ v Česku žije víc, než by se na The Country for the Future slušelo.

Love, Death & Robots

V koronavirové izolaci je třeba si zvedat náladu a možná trochu i vypadnout z reality. Místo ČT24 si tak zkuste najít na Netflixu sérii krátkometrážních filmů, převážně animovaných, sjednocených pod názvem Love, Death & Robots. Mix kyberpunkových a postapokalyptických kraťasů, kdy v jeden moment světu vládne jogurt, zaujme i nefanoušky počítačových her, byť na ty je tento projekt Davida Finchera a Tima Millera cílen. Nápady někdy připomínající Black Mirror doprovází i unikátní zpracování každého z několikaminutových filmů. A který musíte určitě vidět? Zima Blue.

Podcasty

Insider

Jedno slovo: obsah. Za pozornost stojí například debata o ne/přijetí eura mezi Radkem Špicarem a Lukášem Kovandou, o politice a byznysu s Radovanem Vávrou nebo diskuze o srovnání se s minulostí pohledem Apoleny Rychlíkové a Michaela Durčáka.

Collectingcars.com

Pokud vás zajímají auta a sledujete britskou motoristickou žurnalistiku – zdaleka nejlepší na světě – nebude vám cizí jméno Chris Harris. Jeden z představitelů světoznámého televizního magazínu Top Gear se věnuje i projektu Collectingcars.com, kde nejen draží sběratelská auta, ale především natáčí podcasty. Nečekejte pravidelnou frekvenci, očekávat naopak můžete prvotřídní hosty včetně takových jmen jako Damon Hill, Nicky Grist nebo Gordon Murray. Těšte se na hodiny klábosení o kopách nabouraných aut, nezaměnitelný britský humor a ano, také trochu sentimentálního vzdychání o konci zlaté éry automobilismu a automobilové novinařiny, která se už nikdy nevrátí.

Videohry

(Nová) Mafia

Protože je nejlepší! Pokud ale vaše domácí PC pamatuje ještě doby, kdy byl Šemík hříbě, můžete oprášit původní Mafii. Její grafika sice možná stárne, na zábavností jí to ale nijak neubírá. A nezapomeňte na závod.