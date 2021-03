100 let funkčního designu značky Braun | E15.cz

Německá značka přístrojů pro péči o vzhled a domácích spotřebičů Braun slaví letos 100 let. Když si v roce 1921 otevřel vizionář Max Braun svůj první obchod se spotřebním zbožím ve Frankfurtu nad Mohanem, nikdo by netipoval, že se z malého obchůdku stane světový gigant. V letošním roce si značka připomíná své výročí uvedením limitované edice výrobků, které v sobě snoubí design, funkčnost, jednoduchost a kvalitu. Podívejte se s námi do historie této celosvětově známé značky.

Jak to začalo?

Počátky značky Braun lze vysledovat až do roku 1921, kdy si Max Braun otevřel dílnu na opravu výrobních dopravních pásů a svými opravami jim prodlužoval životnost. Jeho synové Artur a Erwin ve spolupráci s Ulmskou školou designu navázali na tradici trvanlivosti, spojili ji s lidským náhledem na věc a po smrti svého otce, v roce 1951, převzali společnost Braun vytvářející funkční design produktů zaměřený na potřeby spotřebitele. Na rozdíl od ozdobného designu, který byl typický pro polovinu minulého století, uvedli na trh produkty, které sloužily praktickým potřebám, zjednodušily každodenní život běžných lidí a dokázaly obstát i ve zkoušce času. Myšlenku funkčního designu určeného pro miliony lidí dále rozvíjel a zvěčnil v 70. letech šéf designu Braun, Dieter Rams, a tyto principy se dají považovat za aktuální až do dnešní doby, kdy značka Braun stále nachází inspiraci ve svém dědictví.

Autor: Braun

Dieter Rams neodmyslitelně patří k nebývalému úspěchu značky Braun. Svou kariéru v Braunu začal již po absolvování studií architektury ve Wiesbadenu, v roce 1961, a ve funkci šéfa designu setrval až do roku 1995. Rams je tvůrcem pestré palety ikonických výrobků, od kalkulaček, holicích strojků, přes reproduktory či gramofony až po kávovary. Jeho jméno je však spojeno také s funkcionalismem a minimalismem – Dieter Rams vytvořil své vlastní desatero, které obsahovalo vše, co musí výrobek splnit, aby byl funkční, minimalistický a designový. Ramsův odkaz však nekončí jen u stovek funkčních produktů, kterými Braun zlepšil a usnadnil životy milionů lidí, inspiroval také řadu dalších vizionářů ze světa technologií – za zmínku stojí například Steve Jobs, pro kterého byl Dieter Rams designérským guru, k jehož myšlenkám se po celý život hlásil.

Dieter Rams Autor: Braun

Jubilejní edice

U příležitosti oslav 100. výročí vytvořila společnost Braun limitovanou edici svých ikonických produktů v oblasti péče o vzhled a osobní péče, domácích spotřebičů, hodinek a hodin či zvukových systémů. Kolekce ke 100. výročí byla navržena pro ty oblasti, na kterých v dnešním životě skutečně záleží. Produkty jsou vybaveny speciálními funkcemi, včetně stylového pouzdra, které umocní každodenní zážitky, především s ohledem na větší dobu trávenou v domácnosti. Všechny produkty z výroční kolekce mají pětiletou záruku (po registraci produktu na stránkách výrobce), která potvrzuje závazek společnosti Braun navrhovat a vyrábět produkty tak, aby opravdu vydržely.

Funkční design na prvním místě

Po událostech posledních měsíců uživatelé sází na kvalitu a účel produktů a řídí se heslem „méně je někdy více“. Proto ve svém stém roce Braun věří, že je správný čas zahájit veřejný dialog o funkčním designu i mimo komunitu odborníků, a to především inspirováním a zapojením další generace studentů a uživatelů. V průběhu roku 2021 sdruží Braun vůdčí osobnosti ze světa designu, módy a kultury, aby se podělily o své názory na to, co dobrý design v dnešní době znamená a jak může pozitivně ovlivnit budoucí životní styl, vzdělávání a svět kolem nás. Zásadní okamžiky v životě Braunu si můžete prohlédnout zde, a to kdykoliv během tohoto výročního roku.

Autor: Braun

Profesor Oliver Grabes, vedoucí osoba designu Braun, uvádí: „V rámci stého roku naší společnosti máme jedinečnou příležitost zahájit dialog o našich základních principech, na kterých značka Braun vyrostla. Braun věří, že dobrý design je užitečný, jednoduchý a přetrvá věky. Veřejná diskuze může určit směr, kterým se vydáme a který nás bude inspirovat po dalších 100 let. Společně s leadery ve svých oborech, kteří určují podobu současné kultury a designu, jsme vytvořili velice zajímavý koncept limitované edice a k 100. výročí nabízíme možnost rozšířené záruky. Rok 2021 je bezpochyby jedinečnou příležitostí pro milovníky designu, zejména pro mladší generaci, která může své nápady prosadit při hledání dobrého designu pro lepší budoucnost. Braun je především značkou, která je zaměřena na uživatele, a proto chceme, aby se vyvíjela a uspěla mezi uživateli i v následujících letech.“

Kolekce k 100. výročí obsahuje: Braun Silk-épil 5, Braun Silk-épil 9, Braun Silk-épil 9 Flex, Braun IPL Silk Expert Pro 5, Braun MGK 7, Braun MGK 5, Braun Series 9, Braun Series 7, Braun Series 5, Braun Series 3, Braun BT 7 a vybrané modely od licenčních partnerů Braun. Kolekci k 100. výročí lze zakoupit ve vybraných prodejnách a e-shopech, např. na alza.cz.