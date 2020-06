5 nejčastějších chyb při čištění zubů. Děláte je také? | E15.cz

Jeden z nejzákladnějších a nejrutinnějších návyků, který by měl mít každý z nás – čištění zubů každý den, každé ráno a každý večer. Rodiče nás to učí už od prvního zoubku. Samotné čištění zubů kartáčkem ale nestačí. Nezapomínáte na něco? A pokud děláte vše, co byste měli, děláte to správně? Následující body vás mohou upozornit na případné nedostatky při čištění zubů nebo vám naopak potvrdí, že jste v péči o svůj chrup naprostí experti.