5 tipů na nejzajímavější české podcasty | E15.cz

Historie podcastu

Podcasty však mají oproti televizním reportážím nebo klasickým pořadům ještě jednu výhodu, a tou je jejich dostupnost, za kterou v dnešní době stojí zejména služby jako Spotify nebo Apple Podcasts. Společnost Apple navíc v dubnu tohoto roku oznámila možnost předplatného jejich podcastů, a tak nyní mohou uživatelé odemknout další výhody, jako je přednostní poslech nebo poslech bez reklam. Čím dále více lidí využívá i službu Spotify, kde je přístup k podcastům rychlý, jednoduchý a uživatelsky velmi pohodlný.

Podcast je přitom stále poměrně novou záležitostí, vznikl teprve v roce 2004, kdy ho vymysleli softwarový vývojář Dave Winer a Adam Clark Curry, osobnost zahraničního rozhlasu a internetové televize. Tehdy se program pro nové šíření informací formou rádiového vysílání nazýval iPodder a umožňoval stáhnout vysílání do iPodu. Revoluční pak byl příchod aplikace iTunes, která zapříčinila, že společnost Apple začala podcasty vnímat jako samostatnou jednotku a následně vznikla služba Apple Podcast. O několik let později se na podcastové scéně objevil i Google či již zmiňované Spotify a tyto tři služby patří mezi giganty globálních podcastů i v současnosti. V tvorbě podcastů nezůstává pozadu ani Česká republika a poslední roky můžeme registrovat mnoho nově vznikajících pořadů. Které jsou dle nás ty nejzajímavější a stojí za váš čas?

Fortuna podcast

Jde o oficiální podcast přední české sázkové kanceláře Fortuna, který vznikl teprve v červnu loňského roku, má za sebou však již více jak třicet epizod. A přestože by mohl být název podcastu zavádějící, jednotlivé epizody nejsou ani zdaleka určené jen pro sázkaře. Na své si přijdou všichni, kteří se zajímají obecně o sporty a osobnosti kolem nich. Podcast vedou moderátor Martin Dobrovodský a expert Fortuny Roman Kovařík, kteří se v jednotlivých dílech věnují aktuálnímu sportovnímu zpravodajství, analýzám, tipům a zajímavostem a i sázkovým příležitostem pohledem expertů ze světa sportu a kurzového sázení. Z hostů podcastu můžeme zmínit nejlepšího českého MMA zápasníka Jiřího „Denisu“ Procházku nebo Jaroslava Tvrdíka, předsedu představenstva SK Slavia.

Příběhy 20. století

Příběhy 20. století je dokumentární cyklus vysílaný již od roku 2006, kdy jej bylo možné slyšet pouze v rádiu. Jeho autory jsou novináři Mikuláš Kroupa a Adam Drda. Podcast vzniká ve spolupráci s občanským sdružením Post Bellum, které pro Český rozhlas natáčí vzpomínky pamětníku. O nich totiž jednotlivé epizody jsou. Respektive o nich a o jejich vzpomínkách na významné a pohnuté událostí minulého století. Epizody podcastu mají většinou kolem padesáti minut a nejčastěji v nich slyšíme o československých válečných veteránech, odbojářích z 2. světové války, bývalých vězních nacistických koncentračních táborů a poválečných komunistických lágrů.

Budoucnost R

Budoucnost R je vědecko-technickým podcastem Radiožurnálu, do kterého jsou zvány nejrůznější osobnosti vědy a techniky z České republiky i ze zahraničí. Moderátorem je redaktor Vojtěch Koval, který se společně s hosty dotýká různých oborů, od genetiky až po robotiku. Každou chvíli se totiž objeví nová technologie nebo inovace a je pouze logické se ptát, zda to stačí na to, aby na Zemi mohly i další generace žít stejně jako ta naše. Ze zajímavých témata, která se v podcastu řešila, můžeme zmínit například to, jak vzniká skutečně udržitelný dům nebo zda mají nanovlákna potenciál změnit svět.

Na volné noze

Podcast Na volné noze je tematicky velmi pestrý a hovoří v něm nezávislí odborníci, kteří v jednotlivých epizodách popisují, jak vzniká jejich podnikání nebo živnost. Vznikl jako projekt stejnojmenného portálu, jehož posláním je podporovat a propagovat české nezávislé profesionály. Jednotlivé epizody mají často i více než hodinový formát a vede je podnikatel a popularizátor podnikání na volné noze Robert Vlach, který dokonce i vydal knihu Na volné noze: Podnikejte jako profesionálové. Projekt byl také v roce 2017 nominován na cenu Křišťálová lupa v kategorii Marketingová inspirace. Jedním ze zajímavých dílů byl například Jak psát web s Dušanem Janovským. Ten se zaobíral všemi zásadními informacemi, které při tvorbě webu musíte znát a umět, což je v dnešní době, kdy funguje hlavně prodej online, velmi aktuální.

Studio N

Zpravodajsko-publicistický podcast, který vydává nezávislý deník Deník N. Autorem a moderátorem podcastu je novinář Filip Titlbach, který se ve své tvorbě věnuje zejména politice, sociálním a menšinovým tématům. Za rozhovor s filozofkou Hogenovou a příspěvek o homofobii v České republice získal v roce 2019 cenu Sdružení pro rozhlasovou tvorbu. Na obsahu podcastu se podílí celá redakce deníku a zatímco některé epizody jsou i přes hodinu dlouhé, převládá kratší formát. Záleží na aktuálním tématu, které je v podcastu rozebíráno. Podcast se věnuje současnému dění a mapuje příběhy, které hýbou nejen českou společností.

Na závěr je nutné dodat, že podcastů je aktuálně pro česky mluvící posluchače nespočet a stále vznikají nové. Kromě těch informačních, vzdělávacích a čistě zábavních tak najdeme i podcasty, za kterými stojí některé společnosti operující na českém trhu. Ty je využívají jako jednu z mnoha forem komunikace se zákazníky a podcast se čím dál častěji osvědčuje jakožto silný marketingový nástroj.

Kde podcasty poslouchat

Nejčastěji, jak bylo již zmíněno, se podcasty objevují na službách jako Spotify, Apple Podcasts či Google. Mezi rozšířené aplikace však patří i Pocket Casts, Overcast, Podbean nebo například Soundcloud. Možností je opravdu mnoho.