„Už v šedesátých letech minulého století mezi lidmi panovalo nadšení, že je tu technologie, která všechno vyřeší,“ připomíná Ján Zajíc, ředitel Data & AI divize v IT konzultační společnosti BiQ Group, že AI není novinkou současného tisíciletí. Už tehdy fungovaly chatboty ELIZA postavené na umělé inteligenci. Ta ale ještě neměla schopnost učit se, což velké naděje utlumilo. Od té doby se tu, jak Zajíc popisuje, střídají fáze „AI zimy“ s fázemi velkých očekávání.

Pokrok díky hlubokému učení

V jedné euforické AI etapě se právě nyní nacházíme. Umělá inteligence, která už několik let disponuje schopností hlubokého učení, prostupuje všemi obory. Obecné přesvědčení, že kdo s AI nezačne ve svém byznysu počítat, toho konkurence převálcuje, je podle Zajíce oprávněné: „Firmy si samy od sebe uvědomují, že zmeškat tento vlak by pro ně mohlo být do budoucna kritické.“

Zásadní pro vytyčení nové cesty je ale to, jak vůbec podniky umělé inteligenci rozumějí. „AI do značné míry stojí na využití pokročilé statistiky s pomocí počítačových softwarů,“ přibližuje Zajíc. Například giganty typu Amazon na tom už dávno postavily svůj byznys – jsou to technologické firmy, jež využívají data a AI implementovaly jako jedny z prvních. „Čím více je firma, papírová‘, netechnická, tím víc je však vůči tomuto trendu rezistentní,“ upozorňuje.

Tradiční podnik tak může tápat, co vlastně od AI očekávat. „Nejde jen o to, že se nainstaluje nějaký software, jedná se o transformaci celé firmy,“ poznamenává Zajíc. S pomocí konzultačních firem je podle něj dobré nejprve udělat analýzu, jestli má vůbec nějaký prostor pro tuto technologii. Následně zjistit, co všechno se v rámci AI nabízí a jak by mohla být přítomná v celé hierarchii společnosti. Na to by měla navázat technická připravenost. Jakákoliv AI se totiž učí na datech. A pokud podnik data dosud nedigitalizoval, je nevyhnutelné začít právě s nimi.

Alfou a omegou jsou data

„AI bude maximálně tak dobrá, jak kvalitní budou data. Je třeba je mít v dostačující kvalitě, ideálně kompletní, očištěná od nesmyslů a prázdných hodnot. Pak teprve můžete začít učit nějaký model,“ vysvětluje Zajíc. A dodává, že vždy je důležité zvážit i finanční aspekt. Trénovat si vlastní model je varianta nejen nejdražší, ale také s největším rizikem, že něco selže. Mnohem levnější verzí je využít inovaci dodavatele softwarového produktu obohacenou o AI nástroje.

Na důležitost dat upozorňuje i Lukáš Gross, ředitel strategického rozvoje AI ve společnosti Seyfor. Ten však radí neztrácet měsíce snahou o dopilování jejich kvality. „Jde o to najít bez velkých analýz a čištění proces, který bude moci spatřit světlo světa,“ popisuje svůj přístup. Důležité je v několika týdnech vytvořit první nástroj nebo aplikaci, které firmě pomohou. Bez nutnosti zasahovat do velkých systémů. „Firmy potřebují vidět interaktivní agilní přírůstky. Má to dva aspekty: Zhruba víte, kam jdete a zda je to správně. Máte okamžitou zpětnou vazbu. Druhým efektem je pak to, že podpoříte společnost, aby hledala další způsoby využití,“ míní Gross.

Součástí transformace by podle expertů měla být představa, jak se společnost promění v myšlenkovém nastavení, technologiích i v dalších procesech. „Nestačí jen dokonalý nástroj, je nutné mít i schopné lidi, kteří s ním budou umět pracovat. Důležitá je role evangelizátorů, kteří budou týmy edukovat, posouvat je na vyšší úroveň,“ doporučuje Zajíc. Gross zase připomíná, že je nutné myslet i na regulace Evropské unie, aby se firma nevydávala zbytečně cestou, v níž jí pak legislativa zabrání.