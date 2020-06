Antikoncepce před 60 lety spustila nejen sexuální revoluci | E15.cz

První antikoncepční pilulka na světě se jmenovala Enovid a americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv ji jako antikoncepci schválil 23. června 1960. Enovid však nebyl úplnou novinkou. Již o tři roky dříve byl schválen k užití při nepravidelném cyklu. Jen jako vedlejší účinek bylo zmiňováno, že zároveň zabraňuje i početí.

Ve své funkci byla pilulka spolehlivější než většina dosud užívaných metod a ženám poskytla dosud nepoznanou kontrolu nad vlastní plodností a sexuálním životem obecně. Takřka okamžitě si získala obrovskou popularitu, třebaže lékařská obec se k ní stavěla velmi zdrženlivě a až do sedmdesátých let byla předepisována pouze vdaným ženám. Již pět let po svém uvedení ji však v USA užívalo 40 procent manželek v plodném věku.

Ženám poskytla zcela nové možnosti a proměnila též jejich roli ve společnosti. Došlo ke zvýšení věku uzavírání sňatku, ženy získaly možnost dlouhodobě plánovat vlastní vzdělávání nebo profesní uplatnění. Prokazatelně se zvýšil podíl žen studujících vysokou školu. A rovněž došlo k proměně postojů k intimnímu životu, sexuální revoluci.

Na druhou stranu kromě možných vedlejších účinků zní argument, že poprvé v dějinách byl pohlavní život zcela odloučen od aktu reprodukce a soulož degradována na fyzické potěšení. Ve skutečnosti opravdu došlo ke snížení počtu narozených dětí. Tím ostatně naplnila i naděje jednoho z velkých sponzorů jejího vývoje, hnutí za kontrolu porodnosti.

Farmaceutické koncerny se do vývoje nehrnuly, i když technologie výroby syntetických hormonů již byla nějaký čas na světě. Pochopitelně neměly zájem o etické spory. Do Evropy dorazila hormonální antikoncepce o rok později, v roce 1961, a to do Západního Německa. Socialistické Československo vyvinulo svůj první preparát v roce 1965, jmenoval se Antigest.