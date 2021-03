Architektonická „nobelovka“. Pritzkerova cena putuje do Francie | E15.cz

„Dobrá architektura je otevřená - otevřená životu, otevřená pozvednout svobodu kohokoliv, místo, kde každý může udělat to, co potřebuje,“ popisuje svůj pohled na obor Lacatonová. „Neměla by být názorná, velkolepá, ale musí být něčím dobře známým, užitečným a krásným, schopná tiše podporovat život, který se v ní odehrává,“ dodává.

Lacatonová, narozená v roce 1955 v Saint-Pardoux ve Francii, a Vassal, narozený 1954 v marocké Casablance, se setkali na studiích v Bordeaux a v 80. letech si otevřeli společnou architektonickou kancelář v Paříži. Jedna z jejich nejslavnějších budov je muzejní a výstavní Palais de Tokyo ve francouzské metropoli, který je zároveň i příkladem udržitelné architektury pracující s již existujícími strukturami.

Prohlédněte si vybrané projekty vítězného dua v následující galerii:











28 fotografií

Pritzkerovu architektonickou cenu založili v roce 1979 podnikatel Jay Pritzker a jeho žena Cindy. Laureáti získávají bronzový medailon a 100 tisíc dolarů (2,3 milionu korun). Nevybírá se přitom mezi architektonickými firmami či ateliéry, ale pouze mezi jednotlivci. Pokud je v jednom ročníku více oceněných, jako je tomu letos, tak jedině v případě, že porota jejich práci vnímá jako neoddělitelně propojenou.

Loni se vítězkami staly irské architektky Yvonne Farrellová a Shelley McNamarová. Mezi další laureáty patří Zaha Hadidová, Rem Koolhas či Frank Gehry, jeden z autorů Tančícího domu v Praze. Lacatonová se zároveň stala teprve šestou ženu na seznamu držitelů této ceny, která má pověst Nobelovy ceny za architekturu.