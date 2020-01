Volkswagen vyrábí své legendární párky už 47 let | E15.cz

Pokud budou čísla obdobná jako předloni, i za rok 2019 nejspíš Volkswagen oznámí, že jeho nejprodávanějším produktem nejsou automobily. Mnohem více kusů německá automobilka udá ve svém uzenářském byznysu, který probíhá už 47 let. VW totiž vyrábí ve velkém i párky, přesněji svůj originální Currywurst, kterým navíc nekrmí jen své zaměstnance v továrnách.

Na produkci párků od Volkswagenu se byl podívat i Richard Hammond, známý moderátor pořadů Top Gear a The Grand Tour. A jak Hammond sám v úvodu videa (viz níže) zmiňuje, automobilová továrna VW ve Wolfsburgu je jedinou na světě, která má na místě i vlastní uzenářství.

Za rok 2019 tedy čísla ještě neznáme, ale v roce 2018 vyrobila továrna 6,81 milionu párků, zatímco k zákazníkům se dostalo „jen“ 6,2 milionu nových vozů. Klasická varianta Currywurstu má 170 gramů, měří 25 centimetrů a jakožto Volkswagen Originalteil (tedy „originální součástka VW“) má v katalogu produktů VW i své vlastní číslo 199 398 500 A.

K dostání jsou párky nejen v kantýnách továrny VW, automobilka svou uzeninu prodává v celkem 11 zemích. Poptávka je velká, takže ve Wolfsburgu vyrobí asi 18 tisíc kusů denně. Základní ingredience jsou známé, ale kompletní recept je přísně tajný a změněn nebyl od roku uvedení 1973.

Velké pozdvižení v kantýnách VW nicméně předloni způsobila jiná změna. Zaměstnanci si totiž začali stěžovat, že jejich známý Currywurst už nechutná tak jako dříve. Ukázalo se, že na vině byla změna dodavatele kečupu, se kterým si párky kromě posypání kari většina strávníků dává.

Originální Currywurst pak není jediným druhem uzeniny, který VW produkuje. Své uzenářství používá pro celou řadu dalších variant parků a vznikají zde i klobásy, rolády či burgery. A na vegetariány ve svých řadách VW taky nezapomíná, jelikož pro ně existuje bezmasá verze Currywurstu.

Důvodem, proč si VW na místě vyrábí sám vlastní párky, stojí peníze. V roce 1973 si automobilka uvědomila, že ji vyjde levněji si „palivo“ pro zaměstnance vyrábět samostatně, než využívat externího dodavatele. Otázka budoucnosti vlastních párků, na které je automobilka tak hrdá, je ovšem zajímavá…

VW v posledních letech propaguje svou snahu o ekologičnost a snižování produkce emisí, investuje miliardy euro do produkce elektromobilů a zefektivňuje výrobní procesy, čímž chce do roku 2025 své emise CO2 snížit o celou polovinu a do roku 2050 se dokonce stát automobilkou s neutrální uhlíkovou stopou. Hrdě propagovaný podíl na živočišném průmyslu se souvisejícím dopadem na životní prostředí ale bude na ekologické počínání značky nepochybně stále více házet špatné světlo.

