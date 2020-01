Škoda Auto chystá druhý díl expanze do Indie. Ten první příliš nevyšel | E15.cz

Prvním krokem ke zvýšení prodejů má být model Vision IN. Studii vozu SUV speciálně vyvinutého pro Indy odhalí výrobce začátkem příštího měsíce na autosalonu v Novém Dillí. Prodeje by mohly odstartovat v první polovině příštího roku. V rámci projektu India 2.0 letos firma představí čtyři modely, dva vlastní a dva z mateřského koncernu Volkswagen.

Do ofenzivy koncernových značek ve druhé nejlidnatější zemi světa investuje Volkswagen 25 miliard korun, a to hlavně mezi roky 2019 a 2021. Za úspěch zodpovídá Škoda. „Dlouhodobým cílem je získat do roku 2025 proznačky Volkswagen a Škoda přibližně pětiprocentní podíl na trhu,“ uvádí mluvčí automobilky Pavel Jína. Součástí expanze je zdvojnásobení počtu měst, ve kterých má Škoda prodejní zastoupení.

Indie se měla zařadit k největším odbytištím Škody od vstupu na trh v roce 2001, ale prodeje se nepodařilo výrazně zvýšit, činí necelé jedno procento tamního trhu. Škodě přitom loni rostly prodeje na všech trzích právě s výjimkou Indie a klíčové Číny. Tam automobilka vstoupila v roce 2004 a loni tam prodala 282 tisíc vozů, tedy devatenáctinásobně více než v Indii.

„Indický trh je velmi náročný z pohledu poptávky po velmi levných vozech, která je z velké části saturována domácími a asijskými výrobci. Lze očekávat, že trh dále poroste, podíl automobilů je vůči počtu obyvatel velmi nízký,“ říká partner společnosti EY Petr Knap.

Zatímco v Indii, kde žije 1,3 miliardy obyvatel, se loni prodalo 1,8 milionu nových osobních automobilů, v Číně s 1,4 miliardy obyvatel dosáhly prodeje 26 milionů vozů. Důvodem slabého odbytu v Indii je zpomalování tamní ekonomiky, a hlavně vysoká míra chudoby.

„Pokud se Volkswagenu podaří uvést na trh dobrý produkt ve správné cenové relaci a podpořit jej prodejní sítí, může být dobrou budoucí perspektivou,“ dodává Knap.

Celkové loňské prodeje se automobilce snížily o necelé procento na 1,24 milionu vozů.