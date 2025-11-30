Autorský rekord dorovnán. Fillův obraz Čtenářka se vydražil za 32 milionů korun.
Obraz Čtenářka od Emila Filly byl dnes v aukci Galerie Kodl v Praze vydražen za 32,4 milionu korun včetně aukční přirážky. Byl tak vyrovnán autorský rekord z roku 2021, kdy se Fillovo dílo Hlava starého muže vydražilo za stejnou sumu. ČTK o tom informovala Terezie Kaslová z Galerie Kodl. Obraz Čtenářka pochází z roku 1930, znázorňuje dívčí akt v křesle s rozevřenou knihou v ruce. Vyvolávací cena byla 11,5 milionu korun.
V roce 1932 Filla obraz vystavil v pražském Mánesu při svých 50. narozeninách. "To mimo jiné dokládá, že i sám autor, který je klíčovou osobností české moderny a předním představitelem kubismu, považoval toto dílo v kontextu své tvorby za jedno ze zásadních," uvedla Kaslová.
Znalci podle ní obraz chápou jako Monu Lisu českého kubismu. "Vznikl v období, kdy Filla dosáhl plné tvůrčí zralosti a od raného analytického kubismu se posunul k osobitému syntetickému projevu, ve kterém stále častěji dominovaly figurální motivy, velké sytě barevné plochy, většinou černé linie a monumentální formát," doplnila Kaslová.
Aukce dalších děl pokračuje. Draží se jich přes 200 včetně pěti olejomaleb Josefa Čapka. Součástí je i benefiční dražba ve prospěch organizace Post Bellum a neziskové organizace Centrum Paraple.
Do podzimní aukce zařadil aukční dům Kodl figurální malbu nestora českého moderního umění Emila Filly - Čtenářka.— mk (@Mirka_1964) November 26, 2025
Doboví umělečtí kritici překřtili obraz na Monu Lisu kubismu.
Galerie Kodl
30. 11. 2025https://t.co/GGB2AAqAevpic.twitter.com/qnlcDTiF74
Rekordu bylo dosaženo i v sobotu při aukci síně European Arts Investments. Plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy se vydražila za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky. Podle síně jde o Muchův autorský rekord na tuzemském trhu. Vyvolávací cena bronzové busty z roku 1900, která je českou kulturní památkou, činila 14,8 milionu korun.
Letošním nejdráže prodaným dílem na tuzemských sálových aukcích je zatím olejomalba Zátiší od Bohumila Kubišty, která se prodala začátkem listopadu v Praze za 44,2 milionu korun včetně aukční přirážky. Dosud nejdráže v Česku prodaným obrazem je Conception/Danae (Početí) Františka Kupky s dosaženou cenou 126,5 milionu korun v aukční síni Adolf Loos Apartment & Gallery. Dražba se uskutečnila v dubnu 2024.