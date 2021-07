Boty na léto: jaké modely musíte mít? | E15.cz

S příchodem léta se chystáme změnit náš šatník. Nové barvy a střihy se stávají módními a je snadné se pustit do nákupů. Jedním z nejdůležitějších aspektů, které je třeba mít na paměti, jsou boty. Přecházíme z plných modelů na otevřené, je vhodné vědět, co je v této sezóně obzvláště módní, když volíme nové žabky nebo sandály.

Sandálky s tenkými pásky

Sandály jsou každé léto nutností. Nejen, že vypadají dobře k oblečení jako jsou šaty a sukně, ale jsou také velmi praktické, když teplota stoupá. Co je vhodné vědět o nejnovějších trendech? Nejoblíbenější budou sandály s motivy síťoviny nebo uzlů, věnujte pozornost těm, jejichž podpatky mají zajímavý neobvyklý tvar. Také se nebojte si navléknout kotníkové ozdoby, například ve formě řetízků. Boty, které v této sezoně upoutají pozornost, by rozhodně měly mít zajímavé barvy. Intenzivní pomeranče, limetková žlutá, jasně fialová - to jsou řešení pro vaše nohy.

Pantofle na ploché podrážce, podpatku i klínku

Nejmódnější dámské boty na léto jsou kožené pantofle. V souladu s trendy jsou jak minimalistické s předním silným plochým pruhem, tak zajímavější modely s prošívanou kůží nebo efektními vazbami. V této sezóně jsou na pantoflích dokonce šperky nebo květinové akcenty. Vládnou tlumené barvy - černá, béžová, velbloudí a bílá. Pantofle navíc v poslední době zažívají oživení. Po léta zavrhované módním světem a vyhrazené pouze pro pláž, nyní opět vycházejí do ulic. Obzvláště módní jsou kožené modely se silnými pruhy a klíny a platformou.

Jaké barvy zvolit při výběru vysokých podpatků nebo klínů? Vyberte si béžové, černé a dokonce pastelové boty - mátové, růžové a modré. Obzvláště módní budou boty se zajímavým opaskem nebo pruhy na přední straně, např. s volánky, prošívanou kůží nebo ve formě pleteného copu. Pantofle na klínku budou vypadat skvěle s dlouhou splývavou sukní nebo s bermudami.

Autor: ANSWEAR

Mokasíny, sneakersy či espadrilky

Nadčasové mokasíny jsou stejně módním řešením pro léto, kdy chcete mít nohu zakrytou. Podle vašich preferencí si můžete vybrat semišové nebo kožené mokasíny, vždy v módní béžové a černé barvě nebo zvolte jinak barevné. Nejmódnějšími modely jsou modely se šperky na přední straně, zejména ve formě zlatého řetízku nebo spony.

Léto neznamená, že plná obuv nebude úplně k ničemu. Naopak. Vždy je dobré mít pár nebo dva tenisek či sneakers. V poslední době se staly neuvěřitelně módní nejen ve sportovních stylizacích. Zkombinujte tenisky s šaty nebo jednodílným overalem a získáte zajímavý, módní a praktický outfit. Tenisky jsou perfektní jako pracovní obuv, tak i na procházky s přáteli. Stojí za zmínku, že tenisky jsou stále sportovní obuví. Budou užitečné při běhání, letních cyklistických výletech nebo do posilovny.

Espadrilky jsou váš letní must-have. Budou perfektní, když si budete muset vzít na dovolenou lehké boty, budou perfektní pro další letní hit - klobouk. Jsou tak univerzální, že budou perfektní pro každodenní styling. Inspirujte se v módních katalozích a vyberte si ty nejlepší letní modely.