Březen, do lockdownu vlezem. Duben, ještě tam budem? | E15.cz

Ti se určitě radují, že mají konečně něco pořádnýho na práci, protože neni nic lepšího než kontrolovat lidem papíry. Co mi to jen... Více na Mall.tv. A abychom pochopili závažnost situace, Premiér vystoupil před národ s novou image, která má patrně reflektovat situaci v republice. I korunu by mu snad člověk dal. I když po tom, co mu vypadlo z úst, asi ani ne...