Central Park Tower je nejvyšší obytnou budovou světa. Zájemce o byt zaplatí miliony dolarů | E15.cz

New York má mnoho architektonických dominant. Do společnosti unikátních budov se nově zařadila i nejvyšší obytná budova světa Central Tower Park. S výškou 472 metrů je to druhá nejvyšší budova ve Spojených státech. V nitru skrývá 179 bytových jednotek o průměrné velikosti 460 metrů čtverečních. Zájemci o ně si musejí připravit pořádný balík peněz.