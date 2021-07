One World Trade Center: Mrakodrap, který stál dvakrát víc než Burdž Chalífa | E15.cz

Jen málokterý mrakodrap stojí na místě, které by mělo tak ponurou minulost. One World Trade Center se nachází v bezprostřední blízkosti lokality Dolního Manhattanu, kde se 11. září 2001 odehrály teroristické útoky na Světové obchodní centrum. Nový mrakodrap, někdy přezdívaný jako Freedom Tower, posunul i kvůli této tragédii hranice bezpečnosti a se svou výškou 541 metrů se stal novou dominantou New Yorku.