Cenu za architekturu získala lávka v Litomyšli | e15.cz

Smetanova lávka v Litomyšli se stala vítězem letošní České ceny za architekturu. Autoři lávky z ateliéru Ehl & Koumar architekti uspěli v konkurenci dalších pěti finalistů. Mezinárodní porotě za líbilo, jak ateliér pracoval s inženýry i občany města, kteří se díky lávce dostanou pohodlně do obou částí města. Architektonická cena má za cíl zejména přiblížit laické veřejnosti to nejlepší, co se v poslední době v Česku postavilo.