Český design, development, a kde se žije nejlépe. Nové číslo e15 magazínu je právě v prodeji

„ČESKÝ DESIGN roste. Nemyslím, že by byl dřív malý nebo nezajímavý. Jde spíš o to, že v posledních letech má stále větší drive, ambice a je ve světě vidět." Těmito slovy otevírá nové vydání e15 magazínu šéfredaktor Nikita Poljakov. Titulka nového čísla je sice věnovaná Milánu, kde se pořádá známý Design week, ale číslo nabídne mnohem více. Například texty na téma budoucnosti developmentu nebo žebříček měst Česka, kde se dobře bydlí.

„Nejen že česká sklářská firma Lasvit získala na milánském týdnu designu cenu za nejlepší instalaci (Fuorisalone Award) a po téměř dekádě si tento titul obhájila, ale také porazila obrovské firmy s nesmyslnými rozpočty, jako je Porsche, Zegna nebo Google,“ píše dále Nikita Poljakov v editorialu.

Nové číslo magazínu je právě v prodeji.

„Těch dílčích úspěchů je však víc. Jezdím do Milána za designem poslední tři roky a posun českých umělců je každý rok vidět stále zřetelněji. Ukazuje to „buzz“, který kolem sebe vyvolal Jiří Krejčiřík s Tonem a jejich variantou ikonické Židle 14, Roman Vrtiška a Vladimír Žák ve spolupráci s českým výrobcem koupelen Ravak či skutečnost, že se tvář Lucie Koldové loni objevovala na billboardech jako reklama na nejznámější veletrh nábytku a designu Evropy. Nelze opomenout ani Janu Zielinski, která se svým Designblok týmem přivezla do Milána originální výstavu, která představila to nejlepší z českého skla.“

„Nejsou to samozřejmě pouze čeští umělci, kteří si zaslouží uznání a respekt. Je to také odvaha firem, jejich majitelů a managementů, že se nebojí jít do smělých projektů s mladými talenty i zaběhlými hráči, trochu zariskovat a mít větší sebevědomí se před světem ukázat.“

„I proto jsme se rozhodli Milánu zasvětit cover story tohoto čísla. To však není všechno. Připravili jsme pro vás také velké téma k budoucnosti českého developmentu a žebříček měst Česka, ve kterých chcete bydlet. A pokud ne, tak byste měli začít chtít, jsou to totiž nejlepší místa pro život. Přeju vám krásné čtení a po letošním Milánu už jen „lasciatemi cantare, sono un italiano“.“