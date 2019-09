Facebook možná skryje počty lajků | E15.cz

Novinka, jejíž zavedení Facebook podle svého vyjádření pro TechCrunch zvažuje, by měla pomoci také tomu, aby někteří uživatelé zbytečně neutráceli své finance za propagaci příspěvku jen kvůli tomu, že není dostatečně populární "přirozenou" cestou.

Podobný projekt testuje od začátku roku také sociální síť Instagram, kterou rovněž provozuje společnost Facebook. Instagram testuje novinku v sedmi zemích včetně Kanady či Brazílie. Záměr má Instagram stejný, tedy zamezit autocenzuře v případě neúspěchu, stejně jako snížit závist a pocity méněcennosti u osob, které tuto sociální síť používají. Testovací podobných novinek ale obvykle neprobíhá plošně, nýbrž jen mezi omezeným vzorkem uživatelů.

„Zneviditelnění počtu reakcí u jednotlivých příspěvků jsme udělali především proto, abychom lidem pomohli s jejich duševním zdravím. Chtěli jsme zkrátka vytvořit méně stresující prostředí,“ uvedl manažer Instagramu Adam Mosseri na začátku tohoto roku. Uvedl také, že krok sociální sítě je také bojem proti kyberšikaně a syndromu vyhoření.

Krok Instagramu však již popudil některé influencery, kteří tuto aplikaci používají jako zdroj výdělků. Zrušení zobrazení počtu reakcí pro ně může znamenat problém. Cestovatelka a influencerka Carmen Huterová pro BBC uvedla, že si člověk, který má 100 tisíc sledujících, může říci o odměnu dosahující tisícovky dolarů za dostatečně populární příspěvek. S možným úplným vymizením reakcí by však zřejmě měli influenceři složitější vyjednávací pozici - přišli by o jeden z ukazatelů své popularity.

Marketingový specialista Max Doyle pro BBC uvedl, že vlivní uživatelé sítí „budou muset být kvůli měnící se povaze síťových médií daleko důvtipnější a kreativnější.“

Podívejte se, jak by novinka na Facebooku mohla vypadat v praxi

Facebook is working to hide like counts, too!https://t.co/WnUrM12aZg



Tip @Techmeme pic.twitter.com/TdT73wT6A0