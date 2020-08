Firmu připravila pandemie o obrat. Jak změnila obchodní model? | E15.cz

Pražská čokoláda patří majitelům Silvii Steinerové a Petrovi Kovaříkovi. Od roku 2011 vyrábí čokoládu nejvyšší kvality a to způsobem, který je znám jako „bean to bar“. Má tedy kontrolu nad celým procesem výroby: od kakaového bobu až po výslednou tabulku čokolády. Petr Kovařík v našem rozhovoru popisuje, jak podnikání prosperující firmy změnila pandemie koronaviru a jaké kroky museli podniknout k její záchraně.

Jak pandemie koronaviru ovlivnila provoz vaší firmy?

V době, kdy začala současná ekonomická krize, byla naše firma ve fázi dokončování velké investice do vlastního prostoru v Praze-Řepích. To znamená, že rok předtím jsme řešili jeho financování a zvelebování a přesunuli jsme tam veškerý svůj provoz, pro který jsme do té doby využívali pronajaté prostory. Situace, kdy jsme jako firma spadli na 3 % obratu z důvodu totální ztráty turistů a dalších kanálů, které byly touto situací také zasaženy, nás tudíž dost ovlivnila. V podstatě se dá říct, že všechny firmy s přívlastkem „travel“, „eventy“ či „dodávání korporátním klientům“ jsou na tom v současnosti velmi špatně. Odpadla nám řada akcí, kterých jsme se měli zúčastnit. Například v Německu jsme měli být partnerem golfového turnaje s BMW v Mnichově – a zrušila se i spousta dalších zajímavých aktivit.

Pražská čokoládaAutor: Česká spořitelna

Své čokoládové produkty jste před pandemii cílili především na zahraniční turisty. Co se muselo změnit, abyste mohli fungovat nezávisle na nich?

Začali jsme více digitalizovat a věnovat se českému B2C zákazníkovi. Víme, že není velké procento Čechů, kteří by byli schopni nakupovat v takové míře, aby firma, jako je ta naše, mohla vyrůst do takových rozměrů. Přesto se snažíme na nastalou situaci reagovat a různými kroky zajistit to, abychom tady mohli být dál. Navázali jsme například spolupráci s internetovými obchody Košík.cz, Alza.cz a Mall.cz. A hledáme i další nové prodejní kanály – jako třeba květinářství.

Pražská čokoládaAutor: Česká spořitelna

S jakým ohlasem se setkaly Balíčky radosti? (Zákazník přes e-shop Pražské čokolády pošle balíček čokolády tomu, kdo si to kvůli boji s koronavirem zasloužil, přičemž sám dostal stejný balíček.)

Ohlas byl úžasný. Jsme za to rádi. Popravdě bych asi čekal ještě větší odezvu, ale my to záměrně komunikovali tak, že je třeba vytvářet rovnováhu. Lidé někdy buď hodně berou, anebo dávají, ale málo přemýšlí nad rovnováhou v sobě samých, a tím pádem i planety. Výzva #davejber se rozjela tak, že jsme byli schopni ještě s dalšími dary udělat radost spoustě lidí – a zároveň nám toho moc neexpirovalo. Rozdali jsme 2 až 3 tisíce produktů, přičemž stovky balíků šly do první linie. Udělali jsme dobrý skutek a současně to alespoň trochu pomohlo i nám. Stále to ale bylo jen pár procent našeho obvyklého obratu, takže nejdůležitější bylo, že nás to zaměstnalo a že jsme měli možnost tvorby. Zůstat někde sedět a naříkat by bylo ze všeho nejhorší.

Pražská čokoládaAutor: Česká spořitelna

Rozhodli jste se využít dvě možnosti podpory, které byly k dispozici postiženým firmám: úvěr COVID Praha a odklad splátek. Byla tato pomoc pro vaši firmu dostatečně rychlá a účinná?

Nakonec jsme měli štěstí a podařilo se nám získat úvěr COVID Praha. Jsme tomu rádi, ale je to zkrátka půjčka, takže to neberu jako pomoc, ale spíš jako možnost jít na chvíli dál, pokud ji budeme schopni dobře využít.