Tomáš Souček odchází ze Slavie do West Hamu | E15.cz

Fotbalista Tomáš Souček odešel ze Slavie do West Hamu a může se stát nejdražším českým hráčem, který zamířil do zahraničí. Čtyřiadvacetiletý reprezentační záložník bude nejprve v anglickém klubu za 113 milionů korun hostovat do konce sezony. Pokud se klub v Premier League zachrání, automaticky uplatní na hráče opci a za jeho přestup zaplatí Pražanům dalších 408 milionů korun. Na twitteru o tom informoval předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.