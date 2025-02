Dříve hrála v dlouhé řadě seriálů a televizních filmů, jako byly třeba Kukačky, Polda, Modrý Kód, Lajna nebo Osmy. Věnovala se dabingu a působila jako modelka. Vedle toho ale vystudovala sociologii a zdravotnické právo na Univerzitě Karlově. Před čtyřmi lety se rozhodla spojit svou budoucnost nikoliv se showbyznysem, ale s veřejným zdravotnictvím. A hlavně je změnit.

Daňková dělá všechno pro to, aby během několika příštích let dosáhla své mety: stát se ředitelkou nemocnice. „Mám jasně vytyčený cíl, o kterém jsem si stoprocentně jistá, že ho chci dosáhnout,“ říká. Do resortu proniká mimo jiné z akademické půdy, už osm let učí na 1. a 3. lékařské fakultě – je lektorkou komunikace s pacienty. Zároveň pracuje jako tajemnice ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze. Vedle toho se podílí na několika dalších projektech v oblasti zdravotnictví a investic do něj. Podle svých slov si vystačí s pouhými pěti hodinami spánku denně.

Musíme to opravit

Jejím největším přáním je změnit české zdravotnictví tak, aby fungovalo efektivněji, moderněji a transparentněji. Nutnost změny v systému vidí především ve třech rovinách. Tou první je podle ní absence politické kontinuity. „Když už se na nějaké úpravě začne pracovat, nikdy se nedokončí, a to jen kvůli politickým cyklům,“ popisuje Daňková. To souvisí s tím, že mechanismy státní správy jsou hodně zkostnatělé. „Některé úřady či jejich sekce často přijdou s návrhem, který nemá externí oponenturu. Odpovědné osoby se často mění, takže dotáhnout do konce velkou reformu je téměř nemožné,“ říká Daňková.

Reforma zdravotnictví by se podle ní měla stát klíčovým tématem příštích voleb. „Politické strany musejí začít systematicky rozvíjet své znalosti a odborné zázemí v této oblasti, aby mohly navrhnout promyšlené úpravy současného systému,“ přibližuje svůj pohled na věc Daňková s tím, že takové úpravy by měly zahrnovat efektivnější pracovní procesy, lepší využití digitálních technologií a posílení spolupráce mezi všemi zúčastněnými stranami.

Za druhé Andree Daňkové na českém zdravotnictví vadí to, že se mnohdy na konferencích o změnách jen mluví. „Nemohu soudit, co bych dělala já, nicméně když vidím jakoukoli výzvu, s vervou po ní skočím a pak se těším nad výsledky dřiny. Tak to ale nemají všichni.“