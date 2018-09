Humanoidní robot od Disneyho předvádí skvělé akrobatické kousky | E15.cz

ZDROJ: Walt Disney Imagineering Research and Development

Animatronika je součástí Disneyho zábavních parků již celá desetiletí. Nyní však jmenovaná společnost přišla s projektem „Stuntronics“ a doufá, že díky němu posune robotiku na novou úroveň.

Inkriminovaný projekt vznikl z výzkumného experimentu nazvaného „Stickman“. Stickman byl robot, který rovněž zvládal salta, ale jednalo se jen o jakousi jednoduchou končetinu s klouby.

Stuntronics si oproti domu dal za cíl vytvořit humanoidního robota, který by mohl sloužit coby kaskadérský dvojník pro jiné animatronické postavy v Disneyho parcích. A jak dokazuje níže uvedené video, vývojáři si vůbec nevedou špatně.

Robot může být pomocí lana lehce vymrštěn do vzduchu, kde v rychlém sledu předvádí různé přemety a kotouly (dokonce umí zaujmout i klasickou superhrdinskou pózu). Následně dopadne do záchytné bezpečnostní sítě. „Sotva věříme svým očím,“ komentoval to Business Insider.