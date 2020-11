Ideální sedací souprava do malého bytu | E15.cz

Malé byty mohou působit útulně, ale pořídit do nich správný nábytek není jednoduché. Největším problémem bývá výběr a umístění sedací soupravy, která poskytne místo pro relaxaci, přespání návštěvy i úložné prostory. Jak vybrat sedací soupravu do malého obývacího pokoje?

Sedací souprava poskytne komfort i úložný prostor

Zatímco do velkých pokojů si můžete vybrat sedací soupravu s křesly či moderní sedačku ve tvaru písmene U nebo L, u menších prostor musíte nejprve pečlivě měřit. Jen tak budete mít jistotu, že se vám vybraná sedačka k televizi vejde. Na Expedo.cz či Expedo.sk si můžete vybrat sedačku pomocí šikovného filtru, do kterého zadáte její maximální rozměr. Pak už jen vybíráte z široké nabídky stylů a barev.

Kam sedačku umístit?

Sedačku můžete umístit naproti televizi, zády ke zdi nebo z ní udělat solitérní kus nábytku v prostoru, který jím bude opticky rozdělen. Pokud tedy uvažujete o koupi sedací soupravy, měli byste si nejprve důkladně promyslet, kam ji umístíte, a pak vybrané místo přesně změřit.

Následně se rozhodněte, zda budete od sedačky chtít i jiné funkce než jen pohodlné místo k posezení. Na menší sedačky se vejdou 2–3 osoby, některé disponují i úložným prostorem. Ten využijete třeba na lůžkoviny nebo sezónní oblečení, které v malém bytě často není kam uskladnit. Jiné sedací soupravy lze rozložit, poskytnou tak lůžko pro návštěvu nebo maximální pohodlí pro odpočinek.

Přemýšlejte i nad údržbou a sladěním stylu vybavení

Materiál, konstrukce a bytelnost sedačky do jisté míry předurčují její životnost. Nábytek z dřevotřísky nevydrží věčně, zato vyjde levněji. Kovové konstrukce snesou dlouhodobější používání. Při výběru byste se měli zaměřit rovněž na hloubku sedu, typ polstrování (pružiny, pěna) a možnosti údržby. Snadná péče o sedačku by pro vás měla být zvlášť důležitá, pokud máte děti nebo zvířecí mazlíčky. Pak jistě oceníte snímatelné potahy, které snadno vyperete v pračce.

Posledním, ale neméně důležitým parametrem při výběru sedací soupravy je design. Ten by měl odpovídat vašemu stylu a vkusu. Dejte si pozor na křiklavé barvy a vzory, které se hůře kombinují s ostatním vybavením bytu. Zejména v malých prostorách by mohly působit chaoticky. Pokud se pro „divoký“ potah přece jen rozhodnete, buďte umírnění v barvách a stylu ostatního nábytku. Vedle nešlápnete se sedačkou v neutrální barvě, jako je krémová, šedá nebo černá, ta totiž sedne do každého obývacího pokoje. Barevnost můžete vždy dotáhnout polštářky, dekou nebo jinými snadno obměnitelnými doplňky.