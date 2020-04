Bydlení na Staromáku za cenu širší městské části. Nyní to jde | E15.cz

Lenka Adámková řešila svou bytovou situaci. Chtěla se přestěhovat blíž své nové práci. Současná koronavirová krize pohla s možnostmi na realitním trhu v metropoli. A proto tato mladá dáma mohla využít příležitosti, o níž by se jí ještě před pár týdny hlavně kvůli rozpočtu, který by na to potřebovala, ani nesnilo.