Jak vaří pivní nomád? Létající pivovary jsou zkratkou k vlastnímu pivu | E15.cz

Pivní skaut se vydal do Prachatic, kde svojí pivovarskou kariéru rozjíždí Václav Strnad. Jak se z IT dostal k varně, co ho motivovalo zkusit podobný podnik, jak je létající pivovar složitý na rozjetí a kde se člověk v Česku nejlépe naučí pivovarskému řemeslu?

Hnutí „flying breweries“, které se těší stále větší oblibě, odstartoval kodaňský učitel Jeppe Jarnit-Bjergsø v roce 2010. Vedle práce provozoval pivní stánek a malou pivní distribuci. Zákazníkům nabízel i svoje doma vařené pivo. Poptávka byla velká a záhy přesáhla možnosti domácího pivovaru.

Když dostal objednávku na dvě stovky sudů, došlo mu, že hrnce už stačit nebudou. Dohodl se se skotským pivovarem BrewDog, který mu poskytl své kapacity a technologii. Pivo pak Jeppe prodal za jediný den a zjistil, že tenhle obchodní model má obrovský potenciál. Jeho značka Evil Twin tak odstartovala úspěšný trend.

V Česku již funguje řada létajících pivovarů, která využívá volnou kapacitu kamenných provozů. Mezi vyhlášené patří např. Falkon, Nomád, Crazy Clown, Černý potoka či Sibeeria.