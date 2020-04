Nájmy: Projeví se krize na jejich poklesu? Co odklady nájmů? | E15.cz

Bydlení bylo ústředním tématem prvního dílu nového diskuzního pořadu Deníku E15 s názvem Dáme to. Jednou týdně v něm budou odborníci, osobnosti a lidé, kteří mají co říct, řešit především ekonomické aspekty současné koronavirové krize.

Projeví se současná krize na poklesu nájmů? „Existuje určitá korelace mezi počtem nových bytů na trhu a výší nájmů. Pokud ceny novostaveb poklesnou, tak se to v čase projeví i na klesajících nájmech,“ řekl místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR Milan Krček.

Tématem těchto dní je také možný odklad nájmů, který nyní řeší zákonodárci. Pronajímatelé se navrhovanými opatřeními cítí znevýhodněni.

„Jsme v krizi, která má potenciál být jednou z největších za poslední desetiletí a nemyslím si, že je prostor hrát si na to, jaká politická strana stojí na čí straně. Podstatné je podpořit ekonomiku, podpořit obyvatelstvo, abychom tu krizi zvládli co nejrychleji s co nejmenšími ztrátami,“ soudí ekonom a expert na nemovitosti vyučující několik předmětů zaměřených na realitní trh na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické David Mazáček.

Moderátorem a průvodcem pořadu Dáme to je ekonom Dominik Stroukal. Diskuzní pořad bude zároveň součástí speciálu KoronaHelpdesk E15, který má ambici v nejbližší době radit a pomáhat občanům a firmám v současné složité době a být místem, kde čtenáři najdou aktuální koronavirové zpravodajství s ekonomickými souvislostmi.