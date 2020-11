Vánoční reklamy 2020: John Lewis, Coca-Cola, Lidl a další | E15.cz

Rok 2020 bude v učebnicích historie bezesporu zapsán jako rok pandemie nového typu koronaviru, který všem lidem na celé planetě způsobil do té doby nevídaná životní omezení. Podle vánočních reklam, které servírují firmy nyní v době letošního adventu, byste ale to, že jde o edici 2020, snad ani nepoznali.

Důvod je docela jednoduchý. Velké reklamní kampaně směřované na období Vánoc se natáčejí zpravidla v létě, schvalují v září. A právě tyto měsíce se na celém světě vyznačovaly rozvolněním dřívějších opatření a pauzou mezi jarní a podzimní vlnou epidemie. Dalším důvodem může být i to, že marketingová oddělení firem v nevyzpytatelné době logicky netušila, jaká situace bude kolem nemoci COVID-19 panovat v prosinci, a tak šla „na jistotu“.

Největší společnosti světa včetně velkých tuzemských korporací proto nyní vypouštějí klipy prosté výraznější ochrany proti šíření COVID-19 bez většího sociálního distancování či nasazených roušek. Třeba to jde vnímat i jako příslib lepších zítřků...

Každopádně jsou i výjimky jako třeba „úsporné“ Vánoce od rappera Snoop Doga pro Sodastream. A vyřešit se to dá i šalamounsky ve stylu Gucci. Jak? Reklamu hodíte zpátky do minulosti. Na tyto a další každoročně sledované a vždy velmi očekávané vánoční reklamní spoty se můžete podívat níže. Co je stejné jako vždy, je to, že hlavním pojítkem snad všech klipů je tlak na divákovy emoce.

John Lewis

Klasika v branži. Reklama britského obchodního domu, na kterou se vždy čeká možná ještě víc než na Coca-Colu.

Coca-Cola

Tu nejde vynechat. Kamion nechybí.

LEGO

Dánský výrobce stavebnic poslední roky rozvíjí motto Rebuilt the World. Je i tady.

Heineken

Nizozemský pivovarnický koncern se setkávání nebojí. Doporučuje ale dělat to „rozumně“.

Gucci

Italská módní značka se vrací v čase.

McDonald’s

Americký fastfood pokračuje v kampani na svou sezónní nabídku, jejíž součástí je i mrkev pro Santovi soby.

Sodastream

V reklamě izraelské společnosti bude mít Snoop Dog úsporné Vánoce.

Plzeňský Prazdroj

V posledních letech pracuje s vánočními reklamami na svoji vlajkovou loď podobně koncepčně jako to dělají velké značky ve světě i Prazdroj a jeho Pilsner Urquell.

Lidl

Až do podoby krátkometrážního filmu dotáhl svou reklamu letos obchodní řetězec Lidl. Zde jeho verze pro český trh. S jímavou Půlnoční od Václava Neckáře.

Kofola

Kofola dříve uspěla se svoji vánoční reklamou a holčičkou s prasátkem. Tu nasazovala opakovaně. V akci je i letos.

Apple?

Nejhodnotnější společnost světa zatím s vánočním klipem pro letošní rok nevyjela. Loni přišla s touto reklamou.