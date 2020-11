Výtěžek aukce uměleckých lahví Pilsner Urquell pomůže i letos Centru Paraple | E15.cz

„Vždy jsme se snažili získat maximální objem prostředků na naší činnost především poskytováním našich služeb a realizací nejrůznějších akcí. Letošní rok je ale výjimečný. Dostáváme se do ztráty několika milionů. Způsobilo to zejména utlumení činnosti i výpadek charitativních akcí na naši podporu. O to více si ceníme tradičních projektů, jako je aukce uměleckých lahví Pilsner Urquell, které nám pomáhají dlouhodobě,“ říká profesor Pavel Kolář, předseda správní rady Centra Paraple.

Autor: Plzeňský Prazdroj, a.s.

Lahve, které se budou pro Paraple dražit letos, jsou skutečně výjimečné. Na jejich vytvoření se Pilsner Urquell v tomto roce dohodl s předním tuzemským designérem Michalem Froňkem, spoluzakladatelem studia Olgoj Chorchoj. Výroby se pak ujala světoznámá sklárna Moser a hodinářská manufaktura Bohematic, která korunovala aukční lahve precizně provedenými futuristickými uzávěry. Kromě moderních zátek a plochého brusu zdobí lahev tradiční zlaté logo a pečeť pivovaru Pilsner Urquell. Také upínací spona kovového mechanického uzávěru na lahvích je pozlacena 24karátovým zlatem. Prvky z ušlechtilého kovu odkazují ke zlatavé barvě první várky plzeňského ležáku, kterou v roce 1842 z českých surovin uvařil sládek Josef Groll. Jednotlivé lahve budou nakonec uloženy do dřevěných obalů z dubového dřeva s vypáleným logem Pilsner Urquell, ručně vyrobených mistry bednáři plzeňského pivovaru.

Autor: Plzeňský Prazdroj, a.s.

„Pilsner Urquell pomáhal potřebným ve všech etapách své téměř 180leté historie. Uvědomujeme si, jak výjimečná je současná doba a jak těžká je i pro našeho dlouhodobého partnera Centrum Paraple. Děláme vše pro to, aby se do aukce zapojilo co nejvíce lidí, a výtěžek významně přispěl k udržení kvality a rozsahu služeb pro lidi, kteří to potřebují,“ říká Kateřina Hašková, brand manažerka značky Pilsner Urquell.

Letošní charitativní aukce uměleckých pivních lahví odstartuje ve čtvrtek 10. prosince v 9 hodin na webu aukce.mall.tv/pilsner2020 a potrvá do pozdních odpoledních hodin. Živě ji budete moci sledovat na internetové televizi Mall TV nebo se do ní rovnou zapojit. Vyvolávací cena každé lahve je 1000 korun, minimální příhoz v aukci je 100 korun.