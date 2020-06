Snoop Dogg. Jeho cesta k milionům | E15.cz

Jestli životní příběhy některých úspěšných lidí připomínají pohádku, při pohledu na život amerického hiphopera Snoop Dogga sledujeme zcela jiné žánry. Jde o seriál s epizodami v žánru gangsterky, pornofilmu, drogového dramatu, ale také motivační story o člověku, který se na vrchol dostal díky nezměrnému talentu a cílevědomosti. A uspěl velmi často navzdory nepříliš dobrým kartám, které mu osud rozdal.

Calvin Cordozar Broadus Jr. se narodil v Kalifornii v roce 1971. Když mu byly pouhé tři měsíce, jeho otec rodinu opustil. Následoval příběh „ze sousedství” plný klasických klišé (problematický otčím, drogy, gangy).

Snoopy, jak mu říkala rodina kvůli podobnosti s populární komiksovou postavičkou, však projevoval nevšední muzikální talent. Hrál na klavír a stále intenzivněji propadal žánru, který začal ovládat kalifornská předměstí - hip hopu. Poslouchal příběhy ulice, aby pak asi v šesté třídě začal sám rapovat. Se svými bratranci začal nahrávat amatérské kazety.

Jednu z nich zaslechl Dr. Dre, v tu chvíli již bývalý člen kultovní kapely NWA, která pomohla z hip hopu do čela pozornosti mladé hudební Ameriky. Z uměleckého spojení těchto dvou mužů se zrodil fenomén, který má dnes hodnotu miliard dolarů.

G-Funk ovládl svět

Ideálně hned teď si pusťte skladbu „Nuthin’ but a ‘G’ Thang“. Najdete ji na albu The Chronicle, které je sólovým debutem Dr. Dre a napsal ji tehdy teprve jedenadvacetiletý Snoop Doggy Dogg. Představuje se tu zcela nová podoba hip hopu, která vychází z funku a místo krutých příběhů ulice nabízí pohodovou stránku života gangstera. Takový život je pohoda, máte spoustu peněz, drog, ženských, nic není problém a všichni vám chtějí vyjít vstříc.

Úspěch této skladby byl tak ohromující, že se centrum hip hopu přesunulo z New Yorku do slunné Kalifornie. Z prizmat tohoto songu (a celé desky) vyšly pozdější hvězdy jako Notorious B.I.G. či Tupac, Puff Daddy či Jay-Z. Tedy s trochou nadsázky lze říct, že právě Snoop Dogg a Dr. Dre do velké míry vytvořili dnešní podobu americké pop music (v případě Dr. Dre je to opravdu jen malá nadsázka).

I ze Snoop Dogga se stala okamžitá superstar. Záhy začal pracovat na vlastním debutu, kterým se stalo slavné album Doggystyle. Vyšlo v říjnu roku 1993 a v prestižním žebříčku Billboard 200 debutovalo na prvním místě (během prvního týdne se jen v USA prodalo téměř 900 tisíc kopií). Do dneška se Snoopyho prvotiny prodalo celosvětově více než 11 milionů kopií. A milionové prodeje doprovázely i další desky. Ke dnešnímu dni má Snoop Dogg na kontě 17 řadových alb, kterých se po celém světě prodalo více než 35 milionů kopií.

Skutečný kriminálník

Snoop Dogg je však celý život mužem několika tváří a profesí. Jako správný “gangsta rapper” nežil toto téma jen ve svém umění, ale gang byl jeho reálný život. Ačkoli to později odmítl, jeho kontakty s gangem “Crips” byly velmi úzké. A právě kvůli nim byl v roce 1993 zatčen v souvislosti s vraždou člena konkurenčních “Bloods”. Zbaven obvinění byl nadobro až o tři roky později, kdy mu i vyšla druhá deska s proto období přížnačným názvem The Doggfather.

Členství v gangu a hudební kariéra však Doggovi nestačily. Podobně jako řada jeho hiphopových kolegů se věnoval také filmové a televizní tvorbě. Vedlejší role si střihl v celé řadě snímků, měl dokonce vlastní reality show.

Zapsal se také do dějin pornografie. V roce 2000 režíroval snímek Snoop Dogg`s Doggystyle, který vydalo proslulé pornoimpérium Hustler. Snímek mísil hiphopová klišé (ženy s velmi lepými křivkami pohupující se u bazénu, popíjení koktejlů a pokuřování marihuany) s pornografií. Snímek byl podle AVN Awards nejprodávanějším titulem roku. Věc se dočkala i pokračování - Snoop Dogg`s Hustlaz: Diary of a Pimp.

Podle Snoop Doggova prohlášení si právě na pasáka (tedy anglicky pimp) hrála celá řádka rapperů tehdejší doby. „Ale jen já jsem se pasákem na dva roky skutečně stal. Byla to sranda,” prozradil v rozhovoru pro Rolling Stone v roce 2006.

A zrodil se byznysman

Tato Snoopova nehudební kariéra do roku 2009 byla předehrou pro skutečný byznys. Právě v tomto roce jej vydavatelský kolos EMI vybral za nového kreativního ředitele labelu Priority Records, který držel práva hiphopových klasik včetně nahrávek NWA.

Po odeznění finanční krize se pak Snoop Dogg podobně jako další celebrity zapojil do startupového šílenství. V roce 2014 Snoop a dalších několik lidí investovali 50 milionů dolarů do dynamicky rostoucího Redditu. Technologický start-up zcela proměnil podobu internetu a toho, jak především mladí lidé vyhledávají a sdílejí informace. Hodnota jeho podílu v Redditu ovšem známá není. Celkem se cena této firmy, do niž nědávno investoval třeba i čínský technologický gigant Tencent, překročila hranici tří miliard dolarů.

Snoop Dogg jako investor hraje dvojí roli. Buďto přímo poskytuje peníze, nebo (a to je častější) uzavře s firmou marketingovou spolupráci. Díky ní je pak je firma mnohem viditelnější než její konkurence a daří se jí lákat zákazníky i další investory. To je ostatně také jedna z jeho hlavních rad pro případné následovníky: „Poradil bych jim tři věci: Zaprvé: Věř ve svou věc. Zadruhé: Buď originální. A konečně: Udělej virvál.”

Láska do konce života: “tráva”

Pravým byznysem pro Snoopa pak bude vedle hudby vždy také marihuana. Svou náklonnost k původně nelegálnímu kuřivu rapper nikdy neskrýval. Ostatně kouří ji prakticky v každém videoklipu, mluví o ní v každém rozhovoru. Ačkoli se jednou rozhodl s ní seknout, pokorně se k ní vrátil.

Do konopného byznysu začal masivně investovat od chvíle, kdy se začalo spekulovat o postupném uvolňování zákazů. Rozjel investiční fond zaměřující se výlučně na marihuanu. Jeho prostřednictvím vstoupil do společnosti věnující se marihuanové logistice, která slibovala dovážku medicínské marihuany do deseti minut od objednání. Rozjel informační portál o „trávě”, spustil vlastní řadu marihuanových produktů Leafs by Snoop. Uzavřel partnerství s výrobcem vaporizérů. De facto ovládal marihuanový byznys ještě předtím, než se stal postupně legální ve velké části USA. A když se pak legálním tento byznys skutečně stal, měl většinu řešení hotových.

Z tohoto hlediska k nejvýznamnějším Snoopovým investicím patří vstup do švédského fintechu Klarna. Ten pro řadu světových online retailerů nabízí komplexní finanční služby včetně kreditních karet či odložených plateb. Valuace firmy je v současnosti více než 5,5 miliardy dolarů. Spolupráci s muzikantem si ve výroční zprávě za rok 2019 pochvaluje také Klarna. „Za méně než rok jsme dosáhly miliardy zobrazení, za což děkujeme mimo jiné partnerství se Snoop Doggem a herečkou Celeste Barber.”

Rok 2020 má pro Snoopa stejně jako pro zbytek světa hořkou pachuť. Až na příští rok musel přesunout turné. Opět musel sledovat nepřijatelné chování ozbrojených složek (a části bílé populac) vůči Afroameričanům. Jako již několikrát i tentokrát se postavil za demonstranty protestující proti policejnímu násilí.

Ale vedle toho si ale dopřál také jednu příjemnou novinku. Spolu s australským vinařstvím 19 Crimes uvedl na trh své první červené víno nazvané Snoop Cali Red.

Nejnověji pak pomohl rozvážkové službě s jídlem Just Eat tím, že pro ni vytvořil hudební videoklip, v němž si naordinoval hlavní roli. Inkasovat za to měl pět milionů dolarů. Tento klip si taky pusťte. „Tacos, nudle, čokoládové fondue. Thank You my Man”.