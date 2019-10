Joker hlásí rekordní tržby. Doženou ho Star Wars nebo James Bond? | E15.cz

Snímek natočený s rozpočtem 55 milionů dolarů předčil i rekord komiksového Venoma z loňského října, který se přes počáteční negativní recenze stal nečekaným diváckým hitem. S rozpočtem 110 milionů dolarů byl pátým nejvýdělečnějším filmem roku 2018. Filmovým společnostem Columbia Pictures a Marvel Entertainment vynesl kolem 855 milionů dolarů.

Uvedení Jokera do kin vyvolalo celospolečenské diskuze kvůli explicitně znázorněnému násilí. Vedení společnosti Warner Bros na kritiku reagovalo oficiálním prohlášení s tím, že cílem snímku je otevřít celospolečenskou diskusi o kontroverzních tématech. Hlavní analytik společnosti zabývající se mediálním trhem Jeff Bock ale uvedl pro server CNN, že právě diskuse fanoušků a kritiků je jedním z momentů, které mohou zvýšit konečné zisky.

Snímek zaznamenal pozitivní divácký ohlas na serveru Rotten Tomatoes, kde získal 69procentní skóre. Jeho kvality ocenila i porota filmového festivalu v Benátkách Zlatým lvem.

Joker zřejmě nebude jediným kasovním trhákem letošního roku. Velké tržby se očekávají i v případě snímků Star Wars: Vzestup Skywalkera, animovaného Ledového království 2 nebo akčního Jumanji: Další level.

Původně měla letos v listopadu do kin zamířit i pětadvacátá bondovka s názvem Není čas na umírání. Premiéru však tvůrci odsunuli na duben příštího roku poté, co odstoupil původně zamýšlený režisér Danny Boyle. Filmová série existující již 57 let patří k nejlukrativnějším filmovým značkám světa. Poslední snímek Spectre z roku 2015 celosvětově utržil 880 milionů dolarů, předešlé Skyfall z roku 2012 dokonce přes miliardu dolarů.

Podívejte se na trailer k filmu Joker: