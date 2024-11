V CPI Property Group pracuje od svých pětadvaceti a během kariéry tam v oblasti realit prošla několika klíčovými pozicemi. Posledních sedm let vede prodejní tým CPI Rezidence a o tom, jak se mění trh, by dokázala vyprávět hodiny. „Za svoje peníze dnes lidé požadují mnohem víc než pouhé čtyři stěny,“ říká Milena Zavadilová.

Co všechno poptávku a požadavky klientů ovlivňuje?

Za uplynulé desetiletí jsem na trhu s rezidenčními nemovitostmi byla svědkem mnoha změn. A často velmi překotných. Před rokem 2000 byla poptávka po bytech vysoká, lidé je kupovali jak pro vlastní bydlení, tak na investici. Prožívali jsme časy růstu, úroky byly velmi nízko, hodně projektů se prodávalo už ve fázi plánování, bez potřeby nákladného marketingu.

Období pandemie, ekonomické nejistoty a dalších výzev, jako je válečný konflikt na Ukrajině, energetická krize a rostoucí inflace, ale chování kupujících výrazně ovlivnilo.

Čím se to na trhu projevilo?

Na počátku pandemie nastala nejistota, která vedla k dočasnému ochlazení trhu, protože lidé byli s velkými investicemi opatrnější. Protiepidemická omezení zpomalila transakce, a to i kvůli nejistotě z budoucího vývoje ekonomiky.

Potom se však vlna zájmu opět zvedla, což bylo částečně způsobeno velmi nízkými úrokovými sazbami a snahou lidí zajistit si stabilní a bezpečnou investici v nejistých časech.

V průběhu let 2021 a 2022 se ale situace zase zkomplikovala. S rostoucí inflací, zvyšujícími se úrokovými sazbami a dalšími faktory, jako je válečný konflikt a energetická krize, se začaly podmínky pro kupující zhoršovat. Vyšší úroky na hypotékách vedly ke snížení dostupnosti financování, což přispělo k výraznému ochlazení trhu. Někteří kupující především z řad individuálních investorů byli nuceni své plány na koupi nemovitosti odložit nebo hledat menší a cenově dostupnější bydlení.

Jak je na tom rezidenční trh dnes?

Pozorujeme, že se opět dynamizuje. Zájem o nemovitosti se vrací, protože je lidé vnímají jako bezpečnou a dlouhodobou investici. Zároveň si tak trochu zvykli na vyšší úroky i ceny. A i když jsou obezřetnější, sledujeme stabilní růst poptávky, a to nejen u bytů pro vlastní bydlení, ale také u investičních nemovitostí. Tento oživený zájem potvrzují i aktuální zprávy z realitního trhu, které ukazují, že trh znovu nabírá na síle.

Je možné specifikovat, jaké byty si lidé většinou kupují pro vlastní bydlení a jakým dávají přednost v případě koupě nemovitosti na investici.

Určitě je možné rozdělit preference podle účelu koupě. Pro vlastní bydlení lidé v našich pražských projektech nejčastěji volí středně velké až větší byty v lokalitách s dobrou dostupností do centra města a zároveň i potřebnou občanskou vybaveností. Sledujeme, že v současnosti roste zájem o velké rodinné byty 3+kk až 5+kk, u nichž jsou balkony, případně terasy či předzahrádky.

Na druhé straně je trvale vysoká poptávka po malometrážních bytech s dispozicí 1+kk a 2+kk, které se snadno pronajímají. Z hlediska lokality je zájem o projekty blízko centra nebo v částech města, kde je vysoká poptávka po krátkodobém či dlouhodobém pronájmu.

A na které lokality se v současnosti v Praze se svými rezidenčními projekty zaměřujete?

Už při výběru lokality se snažíme myslet na to, aby se tam lidem dobře žilo. Soustředíme se proto na dobrou občanskou vybavenost, bezproblémovou dostupnost a v ideálním případě i blízkost přírody – aspoň na městské poměry. Aktuálně tak naše projekty najdete v Praze 3, kde stavíme Žižkovské zahrady, a v Praze 9, kde přímo u metra Vysočanská budujeme novou rezidenční čtvrť Kolbenova Park. Novinkou je projekt Zahraďák na rozhraní Prahy 10 a Prahy 15, jehož prodej jsme zahájili teprve před nedávnem. V našem portfoliu je ale mnoho dalších lukrativních pozemků po celé Praze...

Je něco, v čem se vaše aktuální rezidenční projekty od sebe liší a co je naopak spojuje?

Každý náš projekt je jedinečný nejen svou architektonickou vizí a jejím zpracováním, ale hlavně cílovou skupinou, pro kterou jej tvoříme. Do určité míry projekty definují i lokality, v nichž vznikají. Například ve Vysočanech budujeme rezidenční čtvrť pro lidi, kteří na první místo kladou snadnou dostupnost, ale zároveň ocení i možnost komunitního veřejného života. Žižkovské zahrady zase představují prémiové bydlení v komorní rezidenci pro ty, kdo hledají soukromí a klid téměř v centru metropole. Zahraďák vytváříme s ohledem na rodiny, pro něž jsou zásadní dispozice bytu a zároveň jim záleží na okolí a možnostech trávení volného času.

Všechny naše projekty spojuje důraz na kvalitu, udržitelnost a vytváření prostoru pro život s důrazem na pohodlí a design.

Jaké jsou vaše další plány v oblasti rezidenční výstavby?

Rádi bychom pokračovali v tom, co umíme nejlépe, tedy stavění domů a bytů pro nejrůznější životní etapy a příběhy našich klientů. To znamená, že se chceme soustředit na kvalitní výstavbu, která bude v souladu se současnými trendy, a dbát i na ekologickou stránku. To je v celé naší společnosti obrovské téma. Aktuálně máme rozpracované projekty v několika pražských lokalitách – například v Holešovicích, Libni, Vysočanech, Březiněvsi nebo na Petřinách.

O jakém finančním objemu a časových horizontech je z hlediska těchto plánů řeč?

Rezidenční projekty, které připravujeme, se pohybují v řádech miliard korun. Každý projekt má samozřejmě svůj specifický časový horizont. Například u Kolbenova Parku, kde v několika etapách postavíme až tisíc bytů, jsme již dokončili a předali první etapu, druhá je nyní v prodeji a očekáváme, že za dva roky bychom ji měli dokončit a zahájit výstavbu další fáze. Vše záleží na povolovacím procesu a situaci na trhu. Obdobně velký a etapový projekt s tisícovkou bytů je právě spuštěný Zahraďák.

V poslední době svoje rezidenční projekty budujete především v Praze. Proč?

Praha je dlouhodobě jedním z nejatraktivnějších trhů pro rezidenční výstavbu. Její populace roste, poptávka po bydlení je silná, a to i přes různé výkyvy v ekonomických podmínkách. Pražské lokality, které vybíráme, navíc nabízejí skvělou kombinaci dostupnosti a budoucího růstu hodnoty, což z nich dělá také výhodné investiční příležitosti.

Který z vašich již dokončených projektů byl prodejně nejúspěšnější?

Kromě aktuálního Kolbenova Parku ve Vysočanech, jehož součástí bude i velký park, za opravdu velmi úspěšný projekt považuji rodinné domy v Březiněvsi, kde jsme postavili 115 domů a v této lokalitě tak vytvořili téměř novou městskou část.

Hraje při výběru nového bytu energetická náročnost bytu a udržitelnost výstavby významnou roli? Nebo to kupující příliš neřeší?

Obojí hraje stále větší roli. A i pro nás je důležité se na tuto oblast soustředit. Zákazníci si začínají uvědomovat, že investice do energeticky úsporného bydlení jim přinese dlouhodobé úspory.

Udržitelnost je také důležitým tématem zejména pro mladší generace, které při nákupu zohledňují i ekologický aspekt projektu. My se těmto požadavkům snažíme maximálně vyhovět.

Proměnil se s postupem let také marketing rezidenčních nemovitostí?

Stejně jako cokoli jiného se i marketing nemovitostí s rozvojem technologií vyvíjí. V posledních letech se staly nezbytností interaktivní vizualizace a virtuální prohlídky, pomocí nichž je snadnější představit si projekt, který se třeba ještě ani nezačal stavět. Díky tomu bývá velká část jednotek prodaná ještě před zahájením stavby.

Rezidenční development, zeleň, veřejný prostor a umění – jak vnímáte toto propojení?

Propojení rezidenčního developmentu, veřejného prostoru a umění vnímáme jako zásadní prvek, který může výrazně zlepšit kvalitu života. Umění a zeleň nejenže oživují prostor, ale vnášejí do něj komunitní rozměr a estetickou hodnotu.

Ve spolupráci s Atelierem Flera navrhujeme a ozeleňujeme veřejné prostory tak, aby byly nejen krásné, ale i funkční. V letňanském projektu Rezidence Malkovského jsme společně vytvořili ozeleněnou terasu, v Březiněvsi jsme vybudovali náměstí s parkem a v projektu Kolbenova Park jsme se zaměřili na vytvoření velkého parku s hracími prvky pro děti.

A nějaký artefakt, podobně jako Kafkovu hlavu u Quadria v centru Prahy, nechystáte?

Umělecké dílo bychom rádi zakomponovali do projektu Žižkovské zahrady. V tomto případě se bude jednat o strom z kovu či jiného ušlechtilého materiálu, který by se měl stát jedinečným prvkem propojujícím umění a veřejný prostor. V současné době jednáme o podmínkách spolupráce s autorem, jehož návrh zvítězil v námi vypsané soutěži.