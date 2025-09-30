Nová éra ostravské huti začíná. Pecina si ve středu podnik oficiálně převezme
Liberty Ostrava bude mít po roce a čtvrt od svého formálního krachu nového majitele. Martin Pecina a jeho spoluinvestoři z fondu Iromet ve středu 1. října převezmou podnik a začnou ho rozvíjet. Informaci e15 za budoucího nabyvatele potvrdil Radek Strouhal, který bude ocelářský provoz řídit.
Středa je poslední den, kdy mohou Pecina a jeho obchodní partneři podat rozklad proti rozhodnutí antimonopolního úřadu. Ten už přede dvěma týdny rozhodl, že převzetím podniku Pecina nikterak nenaruší hospodářskou soutěž. Smlouvu o koupi už Pecina s insolvenčním správcem Šimonem Petákem podepsal dříve. Teď bude muset ještě zaplatit přibližně tři miliardy korun. Podle informací e15 je má na účet insolvenčního správce poslat nejpozději zítra.
Odboráři chtějí kolektivní smlouvu
Předseda odborů ostravské Liberty Petr Slanina očekává, že nový majitel stabilizuje ty části výroby, které dnes běží. Konkrétně jde o rourovnu, válcovnu plochých výrobků a válcovnu dlouhých výrobků. Změnu počtu zaměstnanců ve výrobě Slanina nepředpokládá. Obává se ale, že může poklesnout počet pracovníků u obslužných činností – například v oddělení logistiky, obchodu a podobně. Jasnou prioritou je nyní podle něj nová kolektivní smlouva, kterou nedávno vypověděl insolvenční správce Peták.
„Vyjednáváme o dodatku. Chceme, aby kolektivní smlouva nadále platila. Průběh jednání ale zatím nechci komentovat,“ sdělil Slanina.
Konkrétní byznys plán budou noví majitelé představovat až zítra. Strouhal už ale dříve některé ze záměrů poodhalil. „Chceme stabilizovat a zvýšit objemy dodávek, abychom měli vždy dostatek materiálu a surovin a mohli plynule vyrábět. Chystáme se podívat na možnosti dodávek z Asie, a to například z Vietnamu, Indonésie a částečně i z Ruska,“ řekl Strouhal, který rovněž chystá investice do provozu. „Do roka chceme do zefektivnění provozu investovat nižší stovky milionů korun, například do technologie narovnávání plechu,“ upřesnil dále.
Letecký pohled na výrobní závod Liberty Ostrava a.s. v Ostravě-Kunčicích, 25. srpna 2024, Ostrava. |
Strouhal hodlá ocelářský areál výrazně zmenšit. Zhruba polovina plochy areálu podle něj pro plánovaný provoz není nezbytná. K prodeji tak budou pozemky o rozloze přibližně 550 hektarů. „Prodeje pozemků ale budou postupné. Zatím budeme odprodávat jen nejkrajnější části areálu,“ nastínil Strouhal.
Slezská huť patřící Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance vyráběla ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl. Dostala se ale do dluhů a skončila v konkurzu. O koupi hutě se jiný zájemce než Pecina nepřihlásil.
V současné době v Liberty Ostrava fungují tři závody, jejichž provoz tollingem financují jiné firmy. Při takovém financování tollingová společnost pořizuje materiál, poskytuje ho výrobci a za zpracování mu dává odměnu.
Ocelářství zažívá špatné časy v celé Evropě. Význam evropského ocelářského průmyslu prudce poklesl zejména během energetické krize. Od té doby se však situace nezlepšila, spíše naopak. Vývoz oceli z Evropské unie ve druhém čtvrtletí klesl o dalších 12 procent poté, co v předchozím čtvrtletí došlo k mírnému nárůstu o jedno procento. Vyplývá to z dat Evropské asociace výrobců oceli Eurofer, která se snaží prosadit podpůrný plán pro zbylé evropské ocelářské provozy.