Do Staroměstské tržnice se stěhuje světelný festival. Přispěli na něj Winkler s Ašerem
Staroměstská tržnice je od roku 2020 prázdná, několik pokusů o rekonstrukci objektu v centru Prahy vyšlo vniveč. Nyní se do ní nastěhoval Signal Festival, který tu má provozovat po další tři roky galerii světelného a digitálního umění. Hlavní město mezitím řeší, co s prostorem dál.
Vznikla na konci devatenáctého století a prodejci, kterým měl prostor sloužit, ji nechtěli. Mysleli si totiž, že dovnitř nikdo na trh nepůjde. Tehdy se mýlili, v posledních letech je to ale se Staroměstskou tržnicí do puntíku přesně tak. Poslední plánovaná rekonstrukce stavby se zrušila, a tak místo zeje posledních pár let prázdnotou. Změnit se to má ve středu 1. října. Na tři roky se sem nastěhuje světelný Signal Festival. V průběhu té doby chce magistrát určit, co s historickou budovou dál.
Zvenčí ji skoro každý přehlédne, uvnitř se ale lidé zastavují hlavně kvůli historické zelené klenbě. V osmdesátých letech ji stát nechal zakrýt podhledem a nastěhoval se sem supermarket. Různé potraviny se tady pak vystřídaly i po pádu režimu. Ten poslední se vystěhoval v roce 2020, kdy magistrátní rada pod vedením Zdeňka Hřiba chystala rekonstrukci, nakonec se ale zalekla sumy, na kterou by se opravy vyšplhaly, a tak se nestalo nic.
Přihlásili se ale organizátoři Signal Festivalu, který každoročně na podzim rozsvěcuje budovy v hlavním městě. Od října rozsvítí i Staroměstskou tržnici. „Vhodné prostory jsme hledali zhruba tři roky. Potřebovali jsme, aby byly centrálně umístěné, měly stropy vyšší než pět metrů a zároveň dostatečně otevřenou plochu kvůli projekcím. Takových míst ale v Praze mnoho není, pokud nepočítáme haly na okraji města,“ líčí pro e15 Martin Pošta, zakladatel a kurátor nové pražské galerie, která dostala místo Signal Space.
Tržnice našla nový význam
Ve hře bylo hned několik prostorů jako Výstaviště či Orionka na Vinohradech. Nakonec ale tým narazil právě na tržnici. „Prostor byl krásný, dlouhodobě prázdný, tak jsme se zeptali města, zda by nám ho dočasně nepronajalo. To se podařilo,“ dodává Pošta.
Smlouvu získali provozovatelé světelné galerie na zmíněné tři roky. Měsíčně za využití prostor zaplatí sto tisíc korun. Zároveň zaplatí zhruba třicet milionů korun na jejich dodatečné úpravy. „Třeba včetně nátěru ocelové střešní konstrukce protipožární vrstvou, což zvýší hodnotu budovy pro město a zamezí dalšímu zhoršování stavu objektu,“ vysvětluje radní pro majetek Adam Zábranský s tím, že výše nájmu se odvíjí od vysoké počáteční investice a očekávaných vysokých provozních nákladů spojených s energetickou neefektivností budovy. Hlavnímu městu pak odpadnou provozní náklady, včetně drahých energií. „Praha získá díky nájmu ročně 1,2 milionu korun z prostoru, který je dnes nevyužitý a přináší jen náklady,“ dodává Zábranský.
S investicí do prostor staré tržnice pomohlo organizátorům festivalu hned několik lidí. Finance přidal například šéf J&T Banky Štěpán Ašer, majitel firmy Vafo vyrábějící krmivo pro psy a kočky Pavel Bouška, investor Daniel Kunz a také řídicí partner RSJ Investments Libor Winkler.
Praha chce přispět na rekonstrukci
Podle Pošty procházel prostor odbornou obnovou, všechny práce i zásahy do budovy jsou dočasné tak, aby nezasáhly památkově chráněnou budovu. Jde tak v podstatě o vestavbu uvnitř tržnice. Ony klenby je pak vidět jen na začátku galerie, ovšem jen za skleněným průhledem. Dál už návštěvník uvidí hlavně různé světelné instalace, mezi nimiž jsou díla od istanbulského studia Nohlab, instalace vytvořená spolu se značkou Preciosa Lighting nebo laserová choreografie japonského umělce Shoheie Fujimota. K vidění budou po dobu půl roku, pak se umělecké instalace vymění.
Během následujících tří let, co potrvá nájemní smlouva, si chce Praha ujasnit, co s tržnicí dál. Původně bylo v plánu vrátit jí starý účel, to znamená udělat tady tržnici podobnou těm, jaké fungují i v zahraničí. Současná rada ale chce, aby konkrétní obsah budovy určil takzvaný soutěžní dialog. To znamená, že případní zájemci budou svůj záměr dolaďovat s hlavním městem. To chce, aby se pak příští provozovatel podílel na rekonstrukci i na dlouhodobém provozu.
„Cestu, že se udělá rekonstrukce a až potom se hledá provozovatel, nepovažuji za nejvhodnější. Je dost rizikové předvídat potřeby trhu. Nezačínáme od nuly, navazujeme na už schválený projekt rekonstrukce,“ popisuje Zábranský s tím, že náklady se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. Finance potřebné na opravu tržnice se každopádně s časem zvyšují. První projekt, v roce 2016, počítal s náklady 366 milionů. Naposledy se přitom mluvilo už o 700 milionech. Pokud na připravovanou rekonstrukci dojde, pak bude nový prostor hledat také Signal Space. Ten chce mít totiž stálou galerii digitálního umění.