Týden bez proudu. Záporožská jaderná elektrárna kvůli blackoutu balancuje na hraně bezpečnosti
Záporožská jaderná elektrárna je již týden bez elektřiny zvenku, což znepokojuje experty. Bez obnovení dodávek je chlazení reaktorů zranitelné, a roste tak riziko havárie. Někteří ukrajinští odborníci se ale domnívají, že Rusko chce situaci využít k napojení provozu na svou vlastní síť. Objevují se i názory, že Kreml se snaží záměrně rozdmýchat paniku, aby pak mohl svůj tah snadno ospravedlnit.
Největší evropská jaderná elektrárna, která se nachází v Enerhodaru na frontové linii, je okupována Rusy už od března 2022. Přerušení dodávek už za dobu války čelila několikrát. Dosud však nebyla tak dlouho bez elektrického proudu zvenku jako nyní. Evropské zátěžové testy, spuštěné po havárii ve Fukušimě, přitom ukázaly, že jaderné provozy jsou schopné ustát 72 hodin bez externího napájení. Delší výpadky už jsou neprobádané.
Příčina výpadku je nejasná
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) minulý týden sdělila, že příčiny výpadku vyšetřuje. Některé zdroje uvádějí, že ruské síly 23. září zasáhly elektrické vedení, a přerušily tak napojení zařízení na ukrajinskou síť. Záložní vedení údajně okupanti zničili už v květnu a od té doby neposkytli bezpečnostní záruky opravářským četám ukrajinského operátora Ukrenergo, které by mohly provést obnovu. Rusové zase tvrdí, že vedení poškodilo dělostřelectvo Kyjeva a jeho oprava teď není bezpečná.
V elektrárně je šest reaktorů, které jsou už dlouho odstavené a nevyrábějí elektřinu. Je v nich ale množství jaderného paliva, které je nutné udržovat v bezpečném stavu a chladit, i když k tomu patrně stačí méně energie a vody než dříve. Zařízení nyní spoléhá na své dieselové agregáty. Není přitom jasné, na kolik dní mají Rusové dostatek paliva. Různé zdroje hovoří o deseti až dvaceti dnech.
„Vytváří to kritickou situaci, která ohrožuje bezpečnost nejen Ukrajiny, ale i evropských zemí,“ uvedla ukrajinská společnost Energoatom, která obří elektrárnu provozovala. Tvrdí, že dieselové generátory, určené pouze pro nouzové použití, nemohou udržet provozní potřeby elektrárny po delší dobu. Také šéf ukrajinského jaderného dozoru Oleh Kornilov míní, že chybějící externí napájení představuje vážnou hrozbu pro radiační bezpečnost.
Rusko už chystá nové vedení
Další experti si stěžují na to, že si svět příliš zvykl na válku a už vůbec nevnímá, jak je provoz jaderné elektrárny v takových podmínkách ošemetný. Záporožské zařízení už přestálo několik nebezpečných momentů, například když po zničení Kachovské přehrady v roce 2023 poklesla hladina vody, která sloužila k chlazení reaktorů.
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha o situaci v provozu jednal v pondělí se šéfem MAAE Rafaelem Grossim. Agentura podle Grossiho pracuje na obnovení dodávek, aby zajistila jadernou bezpečnost.
Kyjev se přitom domnívá, že Moskva vše chystá na připojení elektrárny na ruskou síť, chce opětovně elektrárnu spustit a nedbá na rizika. Sybiha uvedl, že Rusko už položilo 200 kilometrů vedení v přípravě na krádež zařízení. Stavbu nových stožárů potvrzují i satelitní snímky.
„Ruský pokus o opětovné připojení elektrárny může být dosud nejhorší a představuje největší rizika. Moskva se aktivně snaží do tohoto dobrodružství zapojit MAAE a ospravedlnit svou krádež,“ napsal ministr už před pár dny na sociální síti X.
Trump chtěl Záporoží pro USA
Ekologická nevládní organizace Greenpeace zdůraznila, že Rusové by k dosažení tohoto cíle mohli současného výpadku zneužít. „Neexistuje žádné ospravedlnění pro to, aby ruští inženýři neopravili poškození rozvodné sítě, a musí to být provedeno okamžitě,“ řekl webu Kyiv Independent Shaun Burnie, expert na jadernou energii z Greenpeace Ukrajina.
O tomto scénáři spekulují i odborníci. Ruské vedení podle nich slíbilo Moskvě výsledky do konce roku. Podle některých názorů Kreml dokonce přiživuje paniku, aby si nakonec svět oddechl, že katastrofě zabrání napojení elektrárny na Rusko. „Už se šíří zvěsti, že nafty není dostatek a dieselové generátory se mohou každou chvíli vypnout,“ podotkl podle agentury Unian Mychajlo Šuster, který působil například ve vedení Energoatomu.
Kyjev by chtěl, aby MAAE převzala nad provozem dočasnou správu. Greenpeace na mezinárodní agenturu naléhá, aby Rusku „zakázala“ spustit reaktory ve válečných podmínkách. Její monitorovací mise je na místě tři roky, ale ruské úřady ji často omezují v činnosti.
Není jasné, jak by na připojení záporožské elektrárny na ruskou síť reagoval Washington. Na jaře americký prezident Donald Trump nadnesl myšlenku, že by ji mohly provozovat Spojené státy. Představitelé Kyjeva uvedli, že Trumpova administrativa možná o lokalitě uvažuje jako o zdroji elektrické energie pro plánované poválečné těžební projekty na Ukrajině.