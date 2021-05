Kryptoměny pronikají do světa umění. Banksyho dílo z aukce Sotheby's je možné pořídit za bitcoiny | E15.cz

Aukční síň Sotheby's dnes oznámila, že za dílo britského streetartového umělce Banksyho bude možné po dražbě zaplatit kryptoměnami bitcoin či ethereum. Cenu obrazu Ve vzduchu je láska (Love is in the Air) dražebník odhaduje na tři až pět milionů dolarů (64,5 až 107,5 milionu korun). Podle agentury Reuters je to další projev toho, že jsou kryptoměny více obecně přijímány.