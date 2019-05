Avengers šplhají žebříčkem nejúspěšnějších filmů, nyní je čeká klíčové období | E15.cz

Avengers mohou ukončit desetiletou nadvládu režiséra Jamese Camerona. Na čele žebříčku nejúspěšnějších filmů byly až doposud jeho filmy Avatar a Titanic, který superhrdinové od Marvelu o uplynulém víkendu přeskočili. Na Avatar, na nějž ztrácí zhruba 600 milionů dolarů, se chystají zaútočit příští týden. Při pohledu na rychlost, s jakou překonávají rekordy, se může zdát, že postoupení na nejvyšší příčku nebude problém. Napoví, zda si velkofilm udrží divácký zájem i během třetího víkendu v kinech.

Právě to by mohl být problém. Tržby Avataru sice nerostly tak rychle, takže mu překonání dvoumiliardové hranice trvalo 47 dní, mohl ale počítat s velkou výdrží díky zimní premiéře. „Všechny nejvýdělečnější filmy přišly do kin v prosinci. Dolary v kinech pak mohly sbírat až do února,“ uvedla analytička webu Variety Rebeka Rubinová. Avatar navíc v kinech vydělával dlouho i díky technologii 3D, o níž byl v době jeho premiéry obrovský zájem.

Výběr data nasazení do kin může tržby Endgame ovlivnit i podle analytika Paula Dergarabediana ze společnosti Comscore. „Osmnáct letních týdnů představuje 40 procent všech ročních filmových tržeb,“ řekl Dergarabedian. „Endgame absolutně dominuje kinům, ale blíží se další filmové hity. Přijdou další velké snímky, které budou dělat velký byznys,“ dodal.

Titulu Endgame se daří i v Česku. Po druhém víkendu má na kontě 679 063 diváků, což ho řadí na sedmé místo historického žebříčku. Celkově v tuzemských kinech utržil už téměř 116 milionů korun.

Sága Infinity, jejíž je Endgame vrcholem, se skládá ze tří sérií, které celkově obsahují dvaadvacet filmů. V roce 2008 ji odstartoval snímek Iron Man. Mezi první dvacítkou nejvýdělečnějších filmů historie má Marvel hned sedm zástupců.