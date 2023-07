Barbie jde do reálného světa tak, jak ji Mattel stvořil. Růžový film je událostí letošního léta | e15.cz

Na první pohled to vypadalo jako film pro holčičky, co si hrají s panenkami. Nakonec to bude spíš existenciální komedie pro všechny, kdo si občas kladou nepříjemné otázky. Film s názvem Barbie slibuje být jednou z filmových událostí léta.

Začátkem června proběhla tiskem zpráva o tom, že tvůrci chystaného filmu o Barbie spotřebovali světové zásoby jistého druhu a značky růžové barvy. Absurdní zpráva bude dost možná výsledkem práce marketingu studií Warner Bros., ale po zhlédnutí dosud uveřejněných trailerů k filmu se jí dá docela věřit.

Mattelovský Barbieland, ve kterém se postavy filmu pohybují, působí na oči jako růžové tsunami. Přesně tak, jak byste si jej představovali. Všechny dívky se tu navíc jmenují Barbie a všichni mládenci Ken. Příběh se ovšem točí kolem jedné konkrétní dvojice, kterou ztvárňují Margot Robbie a Ryan Gosling, dvě dost možná největší hollywoodské hvězdy svojí generace.

Tomu, že film bude trochu podvratný a jiný, než bychom možná čekali, nasvědčovaly už první ukázky, ve kterých například Barbie i po vyzutí svých lodiček kráčí bosá pouze po prstech nohou, stejně jako panenka sama. Zápletka se totiž točí kolem toho, že si panenka Barbie začne klást trochu znepokojivé otázky. Například co je to smrt a co by se stalo, kdyby najednou začala chodit po celých chodidlech, což je představa, z níž její kolegyně ječí a zvracejí.

Video se připravuje ... Trailer na nový film Barbie, ve kterém se objeví i unikátní Chevrolet Corvette • VIDEO Warner Bros. Pictures

A to, co v pořadí druhý trailer jen naznačoval, ten aktuální, třetí, už projevuje naplno. Film Barbie vypráví především o tom, jak to dopadne, když se plastová panenka za doprovodu svého umělohmotného přítele vydá do skutečného světa a začne se potýkat s reálnými problémy. Což ji mimo jiné zavede i do policejní cely.

Tomu, že se chystá něco opravdu speciálního, ostatně napovídala vedle obsazení Margot Robbie a Ryana Goslinga minimálně další dvě jména. Režie se totiž ujala devětatřicetiletá Greta Gerwig, autorka oceňované série Lady Bird nebo tři roky staré filmové adaptace románu Malé ženy, který získal šest nominací na Oscara.

Scénář k filmu pak napsala společně se svým manželem, jímž je Noah Baumbach. Ten je pro změnu podepsán coby autor scénářů k filmům Wese Andersona jako Pan Lišák nebo Život pod vodou, animáku Madagaskar 3 ale především k vynikajícímu dramatu Manželská historie s Adamem Driverem a Scarlett Johansson, který i sám režíroval a jenž rovněž získal šest oskarových nominací.

V dalších rolí pak uvidíme například komika Willa Ferrela, britskou hereckou legendu Helen Mirren nebo zpěvačku Duu Lipa. A hudbu k filmu jako svůj první projekt tohoto typu vytvořil úspěšný anglo-americký producent Mark Ronson.

Že se bude jednat spíše o hody pro filmové nerdy než o film pro malá děvčátka, naznačuje mimo jiné také například scéna odkazující na film 2001: Vesmírná odyssea od Stanleyho Kubricka. A za mnohé hovoří už slogan přímo od tvůrců filmu v jeho zatím posledním uveřejněném traileru. Ten zářivě růžovým písmem říká: „Jestli Barbie milujete, tenhle film je přesně pro vás. A jestli ji nenávidíte, tak taky.“