Když spolu tisíc lidí sdílí emoce, je to unikátní prožitek, říká ředitel KVIFF Kryštof Mucha | e15.cz

S jakou misí jste jel do Států tentokrát?

S uměleckým ředitelem Karlovarského festivalu Karlem Ochem jezdíváme pravidelně do New Yorku a Los Angeles. Koncem dubna máme po první tiskovce a do velké míry už víme, jak bude festival vypadat. Lidé, s nimiž se setkáváme, naopak mají představu o svých plánech na léto, a díky tomu můžeme detailněji jednat o případném propojení s festivalem.

Prvním oficiálně potvrzeným hvězdným hostem 57. ročníku festivalu je herec Russell Crowe, který si ve Varech převezme Křišťálový globus a odehraje koncert se svou skupinou Indoor Garden Party. Jak dlouho trvá vyjednat s hvězdami z elitní ligy účast na festivalu?

To je velmi individuální. Proto taky několikrát ročně létáme do Ameriky a udržujeme kontakty s důležitými lidmi z filmového byznysu. Mimochodem, nedávno jsme s Karlem spočítali, že za ta léta jsme absolvovali přes 900 schůzek. V určitém momentu se pak všechny kostičky správně seskládají. Díval jsem se nedávno do mailu, že s agentem Russella Crowea jsme se poprvé bavili před deseti lety. Nyní to vyšlo i díky tomu, že měl naplánované koncerty v Evropě a zároveň věděl, že o něj Vary již řadu let stojí… Dlouhodobě těžíme také z péče, kterou umíme filmařům poskytnout.

V případě tváře letošní festivalové znělky Johnnyho Deppa se nejspíš zúročuje, že jste se nebáli jít proti proudu …

Před dvěma lety jsme byli jedním z mála festivalů, který ho pozval. Přestože nám všichni, včetně českých médií, vyčítali, že zveme tak toxického člověka. (Depp čelil obvinění z týrání manželky, soud však nakonec herečku Amber Heardovou uznal vinnou z pomluvy – poz. red.). Ale na to jsme měli jedinou odpověď: To, co můžeme posuzovat, je kvalita jeho filmařské práce, a ta je nezpochybnitelná. Ostatní jsou zprostředkované informace, často i dohady, a to nám soudit nepřísluší. On pak ve Varech zažil fantasticky vřelé přijetí od diváků a stal se naším velkým podporovatelem. V jeho případě se stoprocentně potvrdilo to, co nám často říkají naši hosté – že na málokterém festivalu mohli zažít tak bezprostřední atmosféru a kontakt s publikem. Věřím, že s e jednou do Varů rád zase vrátí.

Z pozice výkonného ředitele festivalu vedle námluv filmových hvězd nejspíš řešíte i to, kam by měl festival dál směřovat. Co je teď vaší strategickou prioritou?

Všechny věci, které v rámci festivalu vznikají, nejsou dílem jednoho člověka, je to kolektivní práce celého týmu. Od začátku se soustředíme na filmy a jejich tvůrce. Jedním z témat je podpora mladých talentů. Letos se zaměřujeme na další posun projektu Future Frames, který ve spolupráci s European Film Promotion každoročně představuje deset nejtalentovanějších režisérů z evropských filmových škol. Získali jsme nového partnera, nadnárodní společnost Allwyn, a spolupracujeme s respektovanou talentovou agenturou UTA a manažerskou společností Range Media Partners. Díky tomu pomůžeme jednomu vybranému tvůrci nově zajistit dvouměsíční stáž v L. A. Naší snahou je, aby se mladí filmaři mohli na začátku profesní cesty potkal s těmi správnými lidmi a nemuseli své kontakty složitě hledat. Pomáhá, že řada dnešních významných hráčů zná karlovarský festival ještě z dob před dvaceti lety, kdy sem sami přijížděli jako perspektivní začínající profesionálové.

Filmový průmysl v posledních letech překotně mění streamovací platformy. Plánujete s nimi navázat intenzivnější spolupráci po vzoru Benátek?

V Americe jsme absolvovali jednání v Netflixu, Applu a v Amazonu. Tyto společnosti se stále masivněji zaměřují na vlastní obsah, teď je třeba takto financován debut nově založené produkční společnosti Artists Equity Bena Afflecka a Matta Damona, připravuje se projekt, jehož scénář píše Casey Affleck, což je mimochodem další podporovatel karlovarského festivalu. Filmové prostředí se rychle vyvíjí, ale každý tvůrce přece jen podvědomě touží vidět svůj snímek v kině. Karlovarský festival může být právě zajímavým prostorem pro mimořádné uvedení filmů, které vznikly v produkci streamovacích platforem, na velké plátno. Proto je pro nás nezbytné být s klíčovými hráči ve filmovém průmyslu v kontaktu, sledovat jejich plány a bavit se o případné spolupráci.

Jak se na přípravě 57. ročníku podepsala současná ekonomická situace a rekordní inflace?

Inflace skokově zvedla ceny takřka všeho, drahé jsou letenky, jenom za ubytování letos platíme o několik milionů víc než v předchozím roce. Komerční subjekty obecně omezují počet podporovaných kulturních akcí, většinou si nechávají jen jednu stěžejní. Karlovarský festival má řadu partnerů, kteří ho podporují dlouhodobě, někteří jsou s námi i přes dvacet let. Jsme rádi, že situaci chápou a řada z nich své plnění navýšila, stejně jako Karlovarský kraj, město Karlovy Vary a ministerstvo kultury, které je naším zásadním partnerem.

Pod značkou KVIFF se už dávno nekoná „jen“ červencový filmový festival, ale řada dalších akcí…

Přesně tak, první akcí roku je Festival krátkých filmů Praha a v prosinci končíme přehlídkou KVIFF Classics, kterou pořádáme v spolupráci s Národním filmovým archivem.

Chcete rozsah pořádaných akcí rozšiřovat na celoroční program?

Prioritou rozhodně zůstává karlovarský filmový festival. Naší dlouhodobou snahou je pomoci oživit Karlovy Vary i mimo dobu jeho konání. Karlovy Vary jsou nádherné město a podle nás také vynikající prostor pro pořádání různých eventů, zázemí, které poskytují, poloha – tohle všechno je k tomu doslova předurčuje. Předloni jsme uvedli projekt Variace, který připravujeme s Českou filharmonií. Lidé mohou v listopadu přijet do Varů, podívat se na skvělé filmy a poslechnout si hudbu v provedení našeho prvního orchestru. Ve městě se v současné době dokončuje rekonstrukce Císařských lázní, kde vznikne krásný, prostorný sál pro Karlovarský symfonický orchestr od prestižního ateliéru Petr Hájek Architekti. Než se postaví Vltavská filharmonie v Praze, bude to pravděpodobně nejunikátnější koncertní prostor v republice. Až bude kompletně hotov, nabízí se, že by se mohly rozšířit i Variace. Podobných příležitostí vidíme více, například s majitelem secesního paláce Sparkasse naproti Vřídelní kolonádě hovoříme o možném oživení budovy, aby ji šlo využívat pro kulturní akce a další eventy.

Jak proměnily poslední turbulentní roky festivalové prostředí?

Čísla ukazují, že lidé si v covidu technologicky dovybavili domácnosti a zatím chodí do kina méně. Což může být paradoxně výhoda pro filmové festivaly, které nabízejí odlišný druh zážitku než běžná distribuce. Když spolu tisíc dvě stě lidí ve stejný moment sdílí emoce z filmového příběhu, jako ve Velkém sálu Thermalu, je to zcela unikátní prožitek. Filmový festival má výhodu, že dokáže nabídnout divákům specifické prostředí. Mohou nechat svůj běžný život doma a na pár dnů se stát soustředěnějšími a otevřenějšími novým typům filmových zážitků. Mohou vidět i filmy různých žánrů z celého světa, a to dělá filmové přehlídky speciálními.

Loni jste sami spustili vlastní kurátorovanou streamovací platformu KVIFF.TV, o které mluvíte jako o „artovém Netflixu“. Máte s tímto projektem mezinárodní ambice?

Určitě ano. Díky spolupráci s distribuční společností Aerofilms jsme si otestovali možnosti distribuce v menším rozsahu, a fungovalo to výborně. Když před dvěma lety do festivalu majetkově vstoupila skupina Rockaway Capital, otevřelo nám to možnosti, o kterých jsme dříve nemohli uvažovat. Naší prioritou je teď středoevropský region, kde má karlovarský festival silné postavení. Můžeme nabídnout velmi dobrou znalost tohoto prostředí, což může být zajímavé pro dohody s většími hráči. Připravujeme také investiční fond, který by se soustředil na investice do filmového průmyslu.

Vraťme se na závěr zpět k samotnému festivalu. Máte nějaký rituál, který jste za to čtvrtstoletí nikdy neopustil?

Do Varů jezdíme pokaždé s týdenním předstihem. Miluju víkend před festivalem, kdy se nakrátko všechno zklidní, celý tým už je na místě, můžeme spolu bez stresu strávit čas, než se další ročník zase rozjede naplno. A samozřejmě k rituálům patří i závěrečný oběd v restauraci Embassy, kam s prezidentem festivalu panem Jiřím Bartoškou a s kolegy chodíváme na tradiční kachnu se zelím.