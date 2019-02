Berlinale otevřeli laskaví cizinci, víc se ale mluví o sériovém vrahovi | E15.cz

Novinka úspěšné Dánky Lone Scherfigové The Kindness of Strangers (Laskavost cizinců) je sice hvězdná, velkou pozornost ale na Berlinale nevzbudila. Na rozdíl od kontroverzního filmu někdejšího vítěze Fatiha Akina o sériovém vrahovi.

Režisérka a scenáristka Lone Scherfigová se vrátila na festival, který jí v roce 2000 pomohl nastartovat mezinárodní kariéru díky úspěchu snímku Italština pro začátečníky. Její novinka The Kindness of Strangers (Laskavost cizinců) se zapíše do paměti hlavně jako zahajovací titul posledního ročníku Berlinale pod vedením Dietera Kosslicka. Na větší dopad působí příběh několika slušných lidí s bolestnou minulostí příliš uměle pohádkově. Přestože podle filmařky vyšel z reality. “V Americe, kde se film odehrává, i v Kanadě, kde jsme natáčeli, existuje spousta lidí, kteří jsou ochotni udělat něco extra pro druhé, pomoct jim.”

Scherfigová v souladu se svým spíše sladkobolným stylem sympatizujícím s hodnými, omylnými postavami natočila alespoň milý snímek jasně vybízející k laskavosti k druhým. “A každý film, který zdůrazňuje, co nás spojuje, a nikoliv co nás rozděluje, je dn

es nejen žádoucí, ale vlastně esenciální,” myslí si její nový oblíbený herec Bill Nighy.

To domácí Fatih Akin, pro nějž cena z Berlinale za drama Proti zdi také kdysi znamenala hodně, zvolil naprosto opačný přístup. Skutečný případ hamburského vraha žen ze 70. let pojal jako přehlídku odpornosti. Jeho ubohé postavy hnusné navenek i uvnitř žijí v ošklivých bytech a scházejí se ve špeluňce, která dala filmu i jméno - Zlatá rukavice. “Symfonie hrůzy, která vám vysaje duši,” odsoudila jeden z nejočekávanějších filmů festivalu recenze časopisu Screen.

Na festivalu, který si nejvíc ze všech podobných akcí dává pozor na politickou a genderovou korektnost, se film o brutálním zabijákovi, který mlátí a rozřezává své ženské oběti, dočkal okamžitě kritiky za svůj obsah. Režisér vysvětloval, že v žádném případě nechtěl glorifikovat násilí, snažil se ovšem všem postavám dodat důstojnost. “Možná jsem naivní, ale možná ten film může mít dopad na ty, kdo se dopouští násilí na ženách - pokud ho uvidí a řeknou si, že je pro něj už moc násilný,” uvedl Akin.