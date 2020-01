Clapton, Beck či Cave letos zavítají do Česka | E15.cz

„O Becka jsme usilovali od prvního ročníku a jsme nadšení, že se nám to po pěti letech konečně podařilo,“ uvedla dramaturgyně červnového Metronome Festival Prague Barbora Šubrtová.

„Beck koncertuje hlavně v USA a v Evropě se většinou nedostane za hranice Německa,“ dodala k vystoupení sedminásobného držitele americké Grammy.

Potřetí se do Česka – po sedmileté pauze – vrátí Eric Clapton. „Koncert zároveň odstartuje jeho měsíční evropské letní turné,“ uvedli pořadatelé pražského koncertu.

Po třech letech se v Česku objeví i Guns N‘ Roses. „Na evropský kontinent dorazí potřetí od zahájení turné Not In This Lifetime v roce 2016, během kterého doposud odehráli 160 koncertů pro více než 5,5 milionu fanoušků po celém světě,“ uvedl Petr Novák z pořádající agentury Live Nations.

Stejná agentura přiveze i čtyřnásobné držitele Grammy a jednu z nejslavnějších amerických rockových kapel Aerosmith.

Na tradiční Rock for People v Hradci Králové zavítají legendy Green Day. „Jsme neskutečně rádi, že fanouškům tohle přání můžeme splnit, ale turné Green Day nám trochu zahýbalo i s termínem festivalu,“ uvedl Michal Thomes za pořadatele festivalu, který se kvůli koncertu přesunul na stejný víkend jako pražský Metronom, tedy 18. až 20. června.