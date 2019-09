O2 Universum se PPF vrátí nejdříve za 16 let | E15.cz

Příznivci Kabátů si budou moci dát pivo značky Staropramen za 50 korun, k pódiu si ho ale nejspíš nevezmou. U sedadel v největším sále haly O2 Universum, která zahajuje svůj provoz právě nyní, nejsou na rozdíl od větší sestry O2 Areny držáčky na kelímky.

Třináct metrů vysoký strop pak neumožňuje hostit oficiální mezinárodní klání ve sportovní gymnastice. Na to je moc nízký.

Jinak ale dílo architekta Martina Vokatého splňuje veškeré nároky doby a Praze slibuje nové možnosti. Největší sál s kapacitou 4500 diváků na koncerty, sportovní utkání a další akce, celkem v až 21 dalších místnostech ještě jednou tolik míst.

V pražských Vysočanech v těsné blízkosti O2 Areny by se díky Universu měly střídat kongresy, prezentace velkých korporací a brzy vánoční večírky. Interiér Universa je poměrně strohý. Vyčnívá osvětlení od Preciosy u vstupu do budovy nebo skulptury od sochaře Čestmíra Sušky. Jinak jde o šedý uniformní svět. Což je ovšem záměr. Prostor má sloužit primárně k pronájmům a je na pořadatelích, jak si jej nazdobí.

„V případě zahrnutí kapacity O2 Areny mohou klienti počítat s kapacitou až 28 tisíc návštěvníků,“ líčí Schaffer.

Na kolik výstavba O2 Universa vyšla?

Celková investice byla 1,4 miliardy korun. Financováno je to úvěrem od KB a ČSOB. Návratnost podle analýzy tvořených ve spolupráci s KPMG je šestnáct až sedmnáct let. To je delší návratnost než je v podobném developmentu běžné. Bezpochyby by byly na trhu výnosnější investice.

Proč to tedy děláte?

Pomůže to O2 Areně, otevře nás to nové cílové skupině. Může to mít zajímavé synergické efekty. Praha je krásné město, prostory pro kongresové akce tu příliš nejsou. Na tom je byznysmodel Universa postavený. Chceme, aby sem jezdily velké globální korporace, udělaly si tady celosvětové setkání týmů. K tomu je prostor vhodný, k představování nových produktů, na vánoční večírky a podobně.

Prostor působí poměrně uniformě, v základu šedý pohledový beton, prostor nemá výraznou identitu. To je záměr?

Ano. Když dám příklad, až tady bude třeba Škodovka chtít mít nějaký svůj event, ať si to tady nabarví do zelené a ať je nic dalšího neruší.

Když porovnáme O2 Arenu a tento její nový doplněk podle odhadu plánu podílu výnosů mezi nimi, co je, respektive bude silnější?

Z hlediska návštěvnosti se O2 Arena pohybuje kolem 900 tisíc lidí ročně. O2 Universum cílí na 300 až 400 tisíc lidí ročně. Skladba výnosů a nákladů pak bude záviset na tom, kolik velkých mezinárodních akcí získáme. Celkově oproti O2 Areně jsme ale limitováni tím, že u Universa odpadá složka pravidelných příjmů za skyboxy, klubové patro a VIP služby v průběhu roku.

O2 Arena žije primárně z těchto peněz?

Ano. O2 Arena nežije z peněz za pronájmy k pořádání koncertů, ale VIP produktů. V Universu tedy musí zafungovat nájmy pro velké akce.

Do jaké míry mají O2 Arena a O2 Universum spolupracovat?

Musí fungovat nezávisle na sobě. Pokud nám tady poběží třeba zápas NHL, potřebujeme obsloužit 12 tisíc hostů a další třeba tři tisíce lidí ve VIP a klubovém patře. Pokud vedle bude velký kongres, tak by se to nezvládalo, i v O2 Universu tak jsou kuchyně, přípravny jídel. To je jen příklad, jak mohou fungovat samostatně. Jinak ale to, že máme tyto oba prostory, nám dává možnost ucházet se o různé akce a nabízet jim různá řešení.

Místo, kde dnes stojí Universum, bylo původně určené pro malou sportovní halu, tréninkovou plochu pro velkou O2 Arenu. To se nestalo. Zvažovali jste ještě jiné varianty, jak prostor využít?

K prostoru v rámci řízení O2 Areny prostřednictvím PPF jsme se dostali až v letech 2013, 2014. Původní účel byl postavit k hale tréninkové kluziště. To bylo ostatně i podmínkou získání MS v hokeji v roce 2003, respektive 2004. Turnaj šel uspořádat s výjimkou a Sazce pak na dokončení této myšlenky nezbyly peníze. Když se nám pak podařilo stabilizovat O2 Arenu, začali jsme se zabývat myšlenkou, co s prostorem, který jsme také zdědili. Přechodně se využíval pro zázemí různých sportovních akcí. Třeba pro atletické mistrovství. Prostor se vždy krátkodobě zkolaudoval a využíval jako rozcvičiště uvnitř hrubé stavby. No ale když se ptáte na jiné varianty... Asi by bylo jednodušší postavit kancelářskou budovu a pronajmout ji dlouhodobě. Ale nepomohlo by to O2 Areně. Po zjištění rezerv v oblasti kongresové turistiky jsme se zaměřili na Universum v dnešní podobě.

Co mohou diváci čekat v nejbližší době v O2 Areně?

Z hlediska koncertů se v programu najde každý. Největší akcí podzimu je pak utkání hokejové NHL a pak Global Champions Tour v parkuru. To jsou akce, které pomáhají renomé arény v celém světě. Těším se také na to, že snad hokejová Sparta uspěje více než v minulých sezonách a odehraje v O2 Areně co nejvíc zápasů.

A co je v plánu a už jisté v Universu?

Kongres anesteziologů 2020 s mnoha tisíci účastníků, víme o další medicínské konferenci nebo akci pro automobilový průmysl. V listopadu tu bude koncert klasické hudby v podání PKF Prague Philharmonia, zahrají tu například slavný klavírista Herbie Hancock, Vojtěch Dyk, Tomáš Klus nebo Ewa Farna. První sportovní akcí v Universu bude v říjnu galavečer bojových umění I am fighter.

Jak se daří O2 Areně a jejímu provozovateli Bestsport finančně?

Daří se. Jak jsem zmínil, jsme závislí na pronájmu skyboxů a klubových sedadel a tady máme v podstatě už rok vyprodáno. Na koncerty a akce se bavíme o víc jak dvou tisících lidech, kteří nám ročně platí za to, že mohou naše služby pravidelně využívat.

Jaké jsou další plány skupiny PPF v eventovém byznysu? Společnost má v provozu letiště v Letňanech pro velké open air akce, velkou halu, menší kongresový prostor. Co dál?

Stavíme 300pokojový čtyřhvězdičkový hotel v blízkosti Areny a Universa. Počítáme s tím, že velká část obsazenosti hotelu bude generována účastníky akcí v halách. Plus je to strategická lokalita i pro případné hosty z okolí. V blízkosti je klinika plastické chirurgie ISCARE nebo dvě nové kancelářské budovy.

Hotel budete provozovat sami?

Ano, je to naším cílem. Nabízí se to. V ideálním případě budeme prodávat balíčky akce v O2 Areně nebo Universu plus hotel. Dokončení je naplánováno na rok 2021. Hodně si s tím hrajeme. Na rozdíl od uniformity Universa se snažíme dát hotelu atraktivní výzdobu.

Na kolik vás stavba hotelu vyjde?

Kdybych chtěl být vtipný, tak řeknu, že vše, co dnes chcete postavit, stojí 1,4 miliardy. Ta cena je totiž hodně podobná jako u Universa. Bohužel stavební trh je v takové situaci, v jaké je. Dodání se protahují. Ceny rostou.

Jaká je návratnost investice do hotelu?

Kratší než u Universa. Tady to musí být kratší.