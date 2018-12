České kulturní vzlety a pády. Připomeňte si, co v roce 2018 hýbalo domácí scénou | E15.cz

8. ledna – Začala kompletní oprava staroměstského orloje v Praze. Do provozu byl znovu uveden 28. září.

16. ledna – na Pražském hradě byly vystaveny české korunovační klenoty, do 23. ledna je vidělo 32 300 lidí.

27. ledna – nejlepším filmem na Cenách české filmové kritiky se stalo drama Špína režisérky Terezy Nvotové.

10. března – nejlepším filmem při předávání cen Český lev se stal snímek Bába z ledu, jeho tvůrci dostali šest sošek.

16. března – v pražském Kongresovém centru vystoupil francouzský šansoniér Charles Aznavour.

20. března – nejúspěšnějším interpretem 27. ročníku hudebních Cen Anděl se stala skupina J.A.R., která získala tři sošky.

2. dubna – v pražské O2 aréně zahrála americká skupina Metallica.

4. dubna – knihou roku při vyhlášení cen Magnesia Litera se stala publikace Erika Taberyho Opuštěná společnost.

13. dubna – ve věku 86 let zemřel jeden z nejslavnějších českých režisérů Miloš Forman.

27. dubna - v pražské O2 areně zahrál baskytarista, zpěvák a bývalý lídr Pink Floyd Roger Waters.

13. června – na prestižním bruselském bienále Fotografické léto byla vystavena série fotografií Invaze Praha 68 Josefa Koudelky.

13. června – zhruba 35 tisíc fanoušků přišlo do pražských Letňan na koncert Ozzyho Osbournea.

22. – 23. června – na festivalu Metronome Prague na Výstavišti vystoupili mimo jiné The Chemical Brothers a bývalý člen Talking Heads David Byrne.

29. června – Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii při zahájení filmového festivalu v Karlových Varech převzal americký herec, scenárista, režisér a producent Tim Robbins.

4. července – před 50 tisíc diváky koncertovala v pražských Letňanech britská skupina Rolling Stones.

21. srpna – skupina The Plastic People of the Universe oslavila 50 let existence koncertem v Atriu na pražském Žižkově.

3. září – začala výstava Republika československá 1918-1939 pořádaná Akademií věd, která do listopadu zavítala do 24 českých měst.

21. října – nejdražším obrazem prodaným letos v aukci se stalo dílo Josefa Šímy: ML, za které kupec dal 36,2 milionu korun.

27. října – po 42 měsíců dlouhé rekonstrukci byla slavnostně otevřena historická budova Národního muzea v Praze.

27. října – Česká filharmonie odehrála v newyorské síně Carnegie Hall koncert ke stému výročí vzniku ČSR, druhý se konal 28. října.

9. listopadu – po šestnácti letech vydala skupina Lucie nové album EvoLucie.