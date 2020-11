Borat vykleštěný Trumpem aneb filmová recenze Ivy Přivřelové | E15.cz

Po čtrnácti letech se britský komik Sacha Baron Cohen vrátil ke své nejslavnější kreaci, kazašskému reportérovi Boratu Sagdijevovi. Ten v roce 2006 svým filmovým „nakoukáváním do amerycké kultůry“ odkrýval zakořeněný rasismus a šovinismus části společnosti a u toho posouval hranice humoru až do nepříjemných míst.

I v novém filmu, legálně dostupném na VOD Amazonu bez českého překladu, se rozjel do Ameriky, oficiálně proto, aby viceprezidentu Miku Penceovi daroval svou patnáctiletou dceru. Proto také v originále podtitul snímku zní Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Cohenovým úmyslem nicméně bylo zavtipkovat na účet současné pandemie a hlavně ještě před prezidentskými volbami znovu odhalit omezené názory některých Američanů, především republikánských voličů.

Právě v této misi však „Boratův následný filmový film“ selhal. Po čtrnácti letech totiž nejen americká společnost nemá zapotřebí provokace nevychovaného cizince, aby ukázala své politicky nekorektní názory.

V době prezidenta Donalda Trumpa kdysi tak pobuřující Borat už nedokáže šokovat, zvlášť když k tomu používá jen své dávné taktiky. Jeho koncepce založená na skryté kameře dnes působí zastarale, přestože ji v novém snímku často nahrazuje příběhem o sbližování Borata s jeho ne-synem v intenzivním podání bulharské herečky Marie Bakalovové obsahujícím přímočaré feministické poselství.

Nápad, jak do filmu zakomponovat koronakrizi, pobaví víc než řada boratovských scének, v nichž idiotský kazašský antisemita na veřejnosti říká či dělá nestoudnosti a ukazuje divákům reakce okolí tak, aby vyzněly amorálně. Míra jejich vtipnosti dost záleží na stylu humoru každého z diváků.

Jejich úprava a polopřipravenost jsou ovšem viditelnější než dřív a jejich obsah vypadá jako slabší odvar z prvního dílu. Cohenova politická satira v jeho kanadských žertech ztratila na síle, přestože na konci znemožní bývalého newyorského starostu a nynějšího Trumpova právníka Rudyho Guilianiho. Nejen ten svým samozřejmě impertinentním chováním ukazuje, že nehorázného trolla Borata už není třeba.

Autorka je spolupracovnicí redakce