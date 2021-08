Filmový trh loni klesl kvůli covidu o pětinu | E15.cz

Český audiovizuální trh se v roce 2020 oproti předchozímu roku propadl více než o 20 procent, pokles činil 1,7 miliardy korun. Předloni přitom audiovizuální průmysl vykázal nejlepší výsledek za uplynulých dvacet let s obratem 9,4 miliardy, uvedli zástupci Asociace producentů v audiovizi. Předpověď dramatického snížení filmové výroby kvůli pandemii se podle nich nenaplnila díky včasným opatřením v audiovizi. Nejvíce peněz v Česku filmaři utratili za natáčení sci-fi série Wheel Of Time pro Amazon.

Původní odhady hovořily o propadu až o tři čtvrtiny, asociace ale podle svého předsedy Vratislava Šlajera ve spolupráci s fondem kinematografie a s ministerstvem kultury začala věci řešit včas. „Podařilo se obnovit natáčení, podařilo se po delší době otevřít kina, i když v omezeném režimu, podařilo se zavést bezpečnostní pravidla pro natáčení, takže obor se začal maličko rozjíždět. Považujeme za velký úspěch, že jsme to dokázali dotáhnout na propad jen 20 procent,“ podotkl šéf asociace

Na jednotlivé segmenty audiovizuálního průmyslu dopadla pandemie různě. Produkce zabývající se zahraničními zakázkami stále určují trend trhu. V roce 2019 dosáhly rekordního obratu 6,3 miliardy korun, loni ale obrat meziročně klesl o devět procent na 5,7 miliardy.

Reklamní produkce v roce 2020 klesla na minimum od roku 2002, dosáhla 1,055 miliardy korun, což je meziroční pokles o 44 procenta. Obraty nezávislých produkcí české filmové a televizní tvorby se v roce 2020 propadly oproti roku 2019 o 26 procent na 919 milionů korun. Vícenáklady spojené s covidem zdražily výrobu v průměru o osm procent, uvedla asociace.

Propad obratu v reklamě podle zástupců oboru způsobil především pokles výroby reklamních spotů pro zahraniční zadavatele. Výroba a zadávání reklamy kopíruje vývoj trhu, na jehož zpomalení měla vliv celosvětová pandemie.

Servisní společnosti v oblasti reklamy vnímají jako zásadní velký úpadek projektů z Anglie, které jsou způsobené jednak zpřísněnými nařízeními v souvislosti s COVID-19 v oblasti cestování a jednak dopadem brexitu a motivací klientů, aby vytvářely projekty na území Spojeného království. I zadavatelé z USA dávají přednost natáčení na bližších místech, jako třeba v Mexiku či Kanadě. A podle APA dostat obrat reklamy na „předcovidová“ čísla potrvá déle, než u filmové tvorby.

Přestože obrat spojený se zahraničními zakázkami klesl, trvala pauza jen krátce a štáby se do Česka záhy vrátily. Některé projekty nahradily nové, které streamovací platformy vyvíjejí ve zrychleném tempu.

Globální investoři jako Amazon a Netflix potřebují podle asociace vyrábět okamžitě, proto jsou nyní kvůli nedostatku kapacity ve státech s vyšší pobídkou ochotni vyrábět i v České republice s pobídkou dvacetiprocentní.

Historicky největším projektem s útratou dvě miliardy korun a 163 natáčecími dny byla epická sci-fi série Wheel Of Time, která se v tuzemsku točila pro Amazon od podzimu 2019. Netflix v Česku letos dotočil nejdražší projekt ve své historii The Gray Man.

Distributoři uvedli v roce 2019 do tuzemských kin 288 filmů, z toho 66 českých, návštěvnost v kinech dosáhla rekordního počtu 18,31 milionu diváků. Zvýšily se i tržby na 2,617 miliard korun. V roce 2020 byla kina kvůli pandemii zavřená od 13. března do 10. května a od 12. října do 31. prosince, respektive do 24. května 2021. Do kinosálů přišlo v roce 2020 jen 6,38 milionu diváků, o dvě třetiny méně než o rok dříve a nejméně od roku 1993.

Čisté tržby provozovatelů tuzemských kin meziročně klesly o více než 65 procent. V roce 2020 vstoupilo do kin 169 premiér, z českých titulů vstoupilo do kin 46 snímků, respektive 54 včetně obnovených premiér.