Fotograf Martin Stranka má v Mánesu první retrospektivu | E15.cz

Autor se zaměřuje na symboliku, výtvarnou stránku, celkový estetický vjem, neustálé hloubání o vlastní identitě, životě a hledání rovnováhy. Jeho kariéra začala před 14 lety, kdy získal první zakázku pro americké nakladatelství.

Opustil svou tehdejší práci v oddělení lidských zdrojů v jedné z pražských firem a začal naplno fotografovat. Vydal se ale jinou cestou než většina českých autorů – nejenže pracuje se svou fantazií, ale vytváří i komplikované kompozice.

„Photoshop používám jako nástroj, stejně tak jako malíř používá štětec. Mnoho lidí pořád vnímá Photoshop jako sprosté slovo v tom slova smyslu, že práce s programem je spojená se lží," řekl deníku E15. „Troufám si tvrdit, že jsem lidem, kteří pracují se zinscenovanou fotografií, vyšlapal cestičku,“ dodává.

Za rok podle svých slov dokáže vytvořit maximálně čtyři fotografie. Přípravě každého snímku věnuje několik týdnů, samotné focení je otázkou několika dní a poté následuje postprodukce.

Námětem jeho fotografií je mnohdy kontrast mezi člověkem a přírodou. Za tyto snímky získal v letech 2018 a 2019 ocenění Sony World Photography Awards, které je považováno za Oscary ve fotografii. První získal za snímek s názvem Until You Wake Up, na které zachytil bílého jelena, který zkoumá převrácené auto ve sněhové závěji.

Loni stejné ocenění obdržel za snímek Dreamers and Warriors, kde sýkorky obletují člověka ve skafandru.